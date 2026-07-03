Disney muda estratégia e transforma canal infantil em “Disney TV” com foco em adultos

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A Walt Disney Company anunciou uma mudança drástica em sua estratégia de televisão linear na Europa. O tradicional Disney Channel , dedicado ao público Infanto-juvenil, passará por um processo de rebranding e será rebatizado como Disney TV na Alemanha, Áustria e Suíça (região DACH). A mudança, contudo, vai muito além do nome: o canal deixará de ser estritamente infantil para se transformar em uma janela ampla de entretenimento focado também no público adulto.

​A nova grade de programação do canal de sinal aberto (free-to-air) manterá os blocos de desenhos voltados para crianças e os filmes familiares, mas adicionará drama, documentários, séries em live-action e produções consagradas de marcas como FX, Marvel Studios e Star Wars.

​“Queremos oferecer ao nosso público diversidade, escolha e narrativas excepcionais em todas as nossas plataformas. A programação da Disney TV expandirá nossa oferta com mais conteúdo para o público adulto, complementada por conteúdos exclusivos e cuidadosamente curados do Disney+”, explicou Eun-Kyung Park, vice-presidente sênior da companhia na região.

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​A chave dessa operação baseia-se em um modelo híbrido. No início de 2026, o Disney integrou o canal linear diretamente dentro do aplicativo do Disney+ na Alemanha. Isso significa que os assinantes podem assistir à programação ao vivo da TV tradicional via satélite, cabo ou internet, mas também diretamente pelo aplicativo de streaming.

​Do ponto de vista comercial, a jogada é estratégica. Ao expandir o foco da marca para espectadores acima de 16 anos, a Disney amplia drasticamente o seu inventário publicitário. No segundo semestre de 2026, a empresa começará a rodar sua infraestrutura de tecnologia de anúncios na Europa, incluindo inserções de comerciais dinâmicos (Dynamic Ad Insertion) em ambientes digitais ao vivo, como nas transmissões de eventos esportivos da UEFA Women’s Champions League na temporada 2026/2027.

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​O Cenário no Brasil: Isolamento no streaming

​A novidade europeia contrasta fortemente com o modelo de negócios que a companhia adotou na América Latina, especialmente no Brasil. Enquanto os países europeus testam a sobrevivência da TV linear integrando-a ao meio digital, no mercado brasileiro a Disney optou pelo caminho inverso: a extinção gradual de seus canais.

​Nos últimos anos, a gigante da mídia desativou dezenas de sinais de TV paga no território nacional (como o Disney Chanel, Disney XD, Nat Geo Wild, FX, Star e outros). No país, a estratégia da empresa é clara e, por enquanto, não há previsão de mudanças: concentrar todos os esforços de conteúdo, desde o portfólio infantil até o catálogo adulto da ESPN, Hulu e FX, única e exclusivamente dentro do aplicativo do Disney+.