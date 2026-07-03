Dish pede recuperação judicial nos EUA após atraso com AT&T

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A Dish DBS, unidade de TV por satélite da EchoStar, pediu recuperação judicial nos Estados Unidos nesta terça-feira. O pedido, protocolado na Justiça Federal de Houston, no Texas, busca aprovação para um plano de reestruturação “pré-empacotado”, ou seja, já negociado com credores antes mesmo de chegar ao tribunal.

A causa raiz é praticamente um roteiro de suspense corporativo: a empresa não conseguiu pagar US$ 2 bilhões em notas seniores com vencimento em 1º de julho porque contava com o dinheiro de uma venda de espectro de US$ 23 bilhões para a AT&T, anunciada em agosto de 2025. O negócio atrasou, o caixa não chegou, e a Dish DBS ficou sem liquidez suficiente para honrar a dívida.

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Quem topou a jogada

O plano já tem apoio de mais de 88% dos credores, incluindo detentores de mais de US$ 8,8 bilhões em dívida da Dish Wireless. Isso significa que, na prática, o processo tende a ser rápido, a EchoStar espera sair do Chapter 11 ainda no terceiro trimestre de 2026.

Alguns pontos importantes do acordo:

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As notas de 1º de julho serão pagas integralmente em dinheiro assim que a transação com a AT&T for concluída.

O caso não inclui a EchoStar Corp., a Hughes Satellite Systems nem as marcas Boost Mobile e Gen Mobile.

A empresa afirma que clientes, funcionários e operações do dia a dia não serão afetados.

Reclamações relacionadas ao desligamento da rede 5G da Dish Wireless poderão recorrer a um fundo de US$ 2,4 bilhões determinado pela FCC.

Charlie Ergen, o eterno apostador

Charlie Ergen, cofundador da EchoStar e da Dish, voltou recentemente ao posto de presidente-executivo para conduzir a empresa por esse momento turbulento. Em nota, ele minimizou o drama: “essas medidas vão posicionar o negócio para um futuro ainda mais forte“, disse, garantindo que a operação segue normal para clientes e parceiros.

A trajetória de Ergen é conhecida por quem acompanha o setor: ele vinha tentando havia anos migrar o foco da Dish do encolhido mercado de TV paga por satélite, hoje com cerca de 5 milhões de assinantes, mais 2 milhões na Sling TV, para o setor de telecomunicações sem fio. A disponibilidade de espectro após a fusão Sprint-T-Mobile, somada ao avanço do Starlink de Elon Musk no setor, tornou essa aposta atraente. Só que o tabuleiro do espectro é um dos mais regulados dos EUA, por questões de segurança nacional, e isso deixou a jogada mais arriscada do que parecia.

Por que isso interessa fora dos EUA

O caso reforça um movimento que já é familiar ao mercado brasileiro: o encolhimento estrutural da TV por assinatura tradicional diante do streaming, somado à corrida por espectro entre operadoras de telecom e provedores de banda via satélite. A diferença é que, nos EUA, esse aperto está empurrando até gigantes históricas como a Dish para dentro do tribunal, um alerta para qualquer operador de pay-TV que ainda trate a migração para outros modelos de negócio como opcional.

E aí, você acha que operadoras de satélite como a Dish ainda têm futuro fora do nicho rural, ou o streaming e as redes 5G vão terminar de engolir esse mercado?