Onda de terror e suspense abre o calendário de julho na HBO Max

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A HBO Max preparou uma seleção especial para os fãs de cinema de gênero logo nos primeiros dias de julho. O serviço de streaming inicia o mês apostando fortemente no terror, no suspense sobrenatural e em dramas, trazendo títulos inéditos e produções premiadas.

O grande destaque da abertura do mês já está disponível na plataforma: trata-se do longa-metragem “Huesera”. Dirigido e escrito por Michelle Garza Cervera, o filme acompanha Valeria, uma mulher que vê a realização do sonho da gravidez se transformar em um pesadelo absoluto quando passa a ser perseguida por uma entidade sinistra. Para proteger a si mesma e ao seu bebê após o parto, ela precisará confrontar segredos de seu passado punk e buscar refúgio em um submundo de bruxas urbanas. Junto com ele, os filmes “Juventudes Roubadas”, “O Olho do Mal” e “O Exorcismo de Carmen Farías” também já estrearam no catálogo sob demanda.

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Dando sequência aos lançamentos da semana, nesta sexta-feira, 3 de julho, chega o inédito “Maldição da Múmia”. Com produção assinada pelos mestres do terror contemporâneo James Wan e Jason Blum, e direção de Lee Cronin, a trama foca no misterioso retorno de uma menina desaparecida no Egito. Encontrada viva dentro de um sarcófago, ela regressa para sua família carregando uma força maligna ancestral indescritível.

No mesmo dia, estreia o drama juvenil “Um Goleiro Muito Improvável”, que acompanha a tocante história de um jovem prodígio da matemática que usa cálculos para tentar vencer um torneio de futebol, além da animação adulta “Feride Contra Tudo e Todos” e da série “Doce Vingança”.

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Fique de olho: O que chega na próxima semana (06 a 12 de julho)

Veja o que estreia nos próximos dias na HBO Max: