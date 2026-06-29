Julho: Confira as principais estreias do Telecine Premium

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Julho no Telecine Premium às 22h de sábado é um cardápio sem linha temática definida e isso não é necessariamente um problema. Em quatro semanas, o canal passa por animação para família, aventura brasileira contemporânea, thriller de autor nacional e um épico grego com dois dos melhores atores em atividade. Há algo para cada perfil de espectador.

04 de julho

O mês começa, no dia 4 de julho, com Charlie: O Super-Cão (Charlie the Wonderdog, 2025). O longa canadense de animação é dirigido por Shea Wageman e conta com a voz de Owen Wilson no papel principal. A premissa é familiar: um menino e seu cachorro idoso recebem poderes alienígenas e têm de enfrentar um gato sinistro com planos de dominação mundial. No Rotten Tomatoes, apenas 40% das críticas são positivas, com nota média de 4,9/10. O IMDb registra 5,4. O consenso da crítica aponta um filme funcional para crianças pequenas, mas sem o equilíbrio que torna as melhores animações agradáveis também para os adultos que assistem junto. É a estreia mais modesta do mês, mas provavelmente a que vai segurar mais atenção de quem tem filhos em casa.

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11 de julho

Na semana seguinte, 11 de julho, o canal aposta no cinema brasileiro com O Gênio do Crime (2026). Dirigido por André Felipe Binder e produzido pela Boutique Filmes em coprodução com a Globo Filmes, o longa é uma adaptação do livro homônimo de João Carlos Marinho, publicado em 1969 e consolidado como um dos maiores clássicos da literatura infantojuvenil brasileira. A ambientação atualizada é estratégica: a história se passa durante a Copa do Mundo FIFA de 2026, com Gordo e seus amigos envolvidos em um esquema de falsificação de figurinhas pelas ruas de São Paulo. O longa estreou nos cinemas brasileiros em 14 de maio de 2026, com distribuição da Paris Filmes. Por se tratar de um lançamento recente, ainda não há notas consolidadas nos grandes agregadores internacionais — mas a crítica nacional identificou um filme que ancore sua força no carisma dos personagens e na familiaridade com o universo do livro, preservando o tom de aventura do material original. A chegada ao Telecine apenas dois meses após o lançamento nos cinemas posiciona a exibição como uma janela ainda quente.

18 de julho

O dia 18 de julho traz o título mais denso da grade: Barba Ensopada de Sangue (2024), adaptação do romance homônimo de Daniel Galera, dirigida por Aly Muritiba, o mesmo de Deserto Particular. Quarto longa a receber o selo de Original Globoplay, o filme estreou na seleção oficial do 52.º Festival de Gramado em 2024 e tem no elenco Gabriel Leone e Thainá Duarte. A trama acompanha Gabriel, que parte para a praia da Armação em Santa Catarina após a morte do pai, em busca de suas origens, e encontra uma trama complexa envolvendo a figura enigmática do avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar seu passado a qualquer custo. O IMDb registra nota 5,5. A recepção crítica nacional foi dividida: parte dos analistas valorizou a ambição do projeto e a fotografia do litoral catarinense; outra parte apontou que o roteiro tropeça ao tentar equilibrar o suspense de gênero com a introspecção do livro de Galera. É um filme que exige paciência — e recompensa quem estiver disposto a entrar no ritmo que propõe.

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25 de julho

Para fechar o mês, 25 de julho, o Telecine acena para os amantes de cinema de prestígio com O Retorno (The Return, 2024). Dirigido pelo italiano Uberto Pasolini, o longa é uma adaptação da segunda metade da Odisseia, de Homero, com Ralph Fiennes no papel de Odisseu e Juliette Binoche como Penélope. O filme estreou no Toronto International Film Festival em setembro de 2024 e foi lançado nos Estados Unidos pela Bleecker Street em dezembro do mesmo ano. A proposta é deliberadamente contida: sem monstros mitológicos, sem sirenes, sem Ciclope. Pasolini focou no retorno psicológico de um guerreiro traumatizado, não no épico de aventura que o público pode esperar do título. Os números refletem essa tensão: 78% de aprovação no Rotten Tomatoes, com o consenso do site apontando que o filme perde parte da mitologia e da diversidade emocional do original, mas que Fiennes e Binoche sustentam o drama com força. O Metacritic registra 66/100. No IMDb, a nota é 6,3. Quem for atrás esperando ação vai sair frustrado; quem aceitar o pacote de um drama de personagem filmado com elegância vai encontrar dois atores operando em alto nível.

Qual dos quatro filmes você pretende assistir no Telecine em julho e qual vai pular sem remorso?