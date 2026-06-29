TIM PLAY: Conheça o serviço da TIM que junta TV e streaming

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O mercado de streaming ganhou recentemente uma nova alternativa de centralização de conteúdo. O TIM Play, plataforma de entretenimento desenvolvida para o ecossistema de clientes da operadora TIM, chega com a proposta de atuar como um agregador de serviços. Em vez de gerenciar múltiplos aplicativos de forma isolada, a ferramenta unifica canais de televisão abertos e fechados, catálogo sob demanda (VOD), lançamentos de cinema para locação e o acesso a provedores externos de streaming em uma única interface.

O que está incluso no catálogo do TIM Play?

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O modelo de funcionamento do serviço opera em duas frentes distintas: conteúdo próprio e parcerias integradas. No ambiente nativo da plataforma, o usuário tem acesso à grade de programação de canais de TV abertos e fechados, além de pacotes de canais à la carte focados em nichos específicos, como o Premiere (futebol) e o Telecine (filmes). Há também uma seção dedicada ao aluguel digital de produções recém-saídas das salas de cinema.

Na segunda frente, a plataforma funciona como uma ponte para a contratação e gerenciamento das principais plataformas de streaming do mercado. Isso inclui serviços de vídeo como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+, Globoplay e YouTube Premium, além do aplicativo de streaming de áudio Deezer. A contratação desses serviços de terceiros por meio do hub oferece condições de pacotes específicas para a base de usuários da operadora.

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Quem pode acessar e quais são as regras de contratação?

O serviço está disponível exclusivamente para a base de clientes móveis da operadora (pessoa física) nos segmentos Pós-pago e Controle, cuja modalidade de pagamento seja via fatura.

Clientes da base: É necessário estar com os pagamentos regularizados, sem registros de inadimplência nos últimos três meses.

Novos clientes: A liberação da contratação ocorre após a quitação da primeira fatura do plano móvel contratado.

Em relação às políticas de permanência, o serviço funciona sob o modelo de assinatura recorrente padrão do mercado, sem cláusulas de fidelidade ou aplicação de multa em caso de rescisão. O cancelamento pode ser efetuado a qualquer momento através do portal do serviço ou do painel de autoatendimento do cliente. Após a solicitação de cancelamento, o sinal permanece ativo até o encerramento do ciclo de faturamento de 30 dias em vigência, sem devolução proporcional de valores.

Dispositivos compatíveis e requisitos do sistema

Atualmente, o suporte técnico do TIM PLAY está homologado para os seguintes fabricantes e sistemas:

Smartphones/Tablets: iOS e Android.

Computadores: Navegadores Chrome, Safari e Edge.

Smart TVs: LG: webOS 2023 ou mais recente Samsung: Tizen 2022 ou mais recente Android TV: 2022 ou mais recente

