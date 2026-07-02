Mudanças nos canais FAST no Brasil: veja o que mudou

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Quem migrou da TV paga para os canais gratuitos de streaming sabe: a grade nunca para. Nesta semana, cinco plataformas mexeram no line-up, de trocas pontuais a saídas que vão incomodar fãs de nicho.

O movimento reforça um padrão do setor: serviços como Pluto TV, MovieArk e Zapping renovam constantemente seus catálogos de canais FAST (Free Ad-Supported Television), testando o que engaja o público e descartando o que não performa. A consequência prática é que o telespectador precisa reaprender onde encontrar seus programas favoritos com frequência maior do que gostaria.

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O que mudou em cada plataforma

MovieArk ganhou reforço com conteúdo jornalístico e infantil:

Metrópoles

Pluto TV Clube do Terror

Pluto TV Inspetor Bugiganga

Sonic

TCL Channel recebeu dois novos canais em posições específicas da grade:

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Pluto TV Inspetor Bugiganga (VC 125)

Stingray Music Soccer Anthems (VC 10012)

Newco Play somou o TBC – Trip Brasil Channel ao catálogo, ampliando a oferta de conteúdo de viagem e turismo.

Zapping foi na direção oposta: os canais do grupo SportyNet deixaram a operadora, reduzindo a presença esportiva na grade.

Pluto TV: a maior movimentação da semana

A Pluto TV concentrou as mudanças mais significativas. Do lado das entradas, chegaram:

Pluto TV Séries Família

Nickelodeon-Grachi

Já as saídas pesam para quem acompanha nichos específicos:

DAZN Combat

MTV Ridiculousness

Pluto TV Curiosidade

Ubisoft TV

A saída simultânea de quatro canais chama atenção. Na visão do mercado, esse tipo de ajuste costuma refletir métricas de audiência e renegociação de licenciamento de conteúdo, não necessariamente uma retirada definitiva desses parceiros da plataforma.

Você já sentiu falta de algum canal na sua grade de streaming gratuito esta semana?