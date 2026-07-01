TV 3.0: Teste real revela acertos e problemas do primeiro conversor do Brasil

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A transmissão da Copa do Mundo reacendeu o debate sobre a qualidade de imagem e, principalmente, a latência nos esportes ao vivo. Enquanto o público se divide entre a TV digital tradicional e plataformas de streaming, a TV 3.0, comercialmente chamada de DTV+, começa a dar seus primeiros passos práticos no país. Um teste detalhado realizado com o primeiro conversor do mercado brasileiro, fabricado pela Aquário, revelou como a tecnologia se comporta no mundo real, trazendo insights profundos sobre o processamento de imagem, codecs de áudio e o tempo de atraso do sinal.

Em uma análise prática conduzida por Jacson Boeing, do canal Mundo Conectado, um receptor foi colocado à prova em São Paulo, uma das três únicas cidades a receber os testes experimentais da tecnologia, ao lado do Rio de Janeiro e de Brasília. O setup avaliado opera por meio de uma arquitetura híbrida: o sinal principal de vídeo e áudio chega de forma gratuita pelo ar através de ondas de rádio, enquanto os recursos de interatividade e complementos pesados dependem de uma conexão com a internet.

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A matemática do 4K em camadas e a eficiência da antena MIMO

O grande segredo técnico do DTV+ é como ele entrega a resolução Ultra HD (4K) sem estourar o limite das frequências de rádio brasileiras. A tecnologia adota uma modulação avançada na faixa UHF de 6 MHz, expandindo a taxa de transmissão para até 35 Mbps (megabits por segundo), quase o dobro dos 19 Mbps da TV digital atual. É como se os engenheiros tivessem transformado uma estrada de pista única em uma rodovia de três faixas de tráfego.

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Para otimizar esse espaço, as emissoras utilizam um sistema de compressão dividido em duas partes: a Base Layer (camada base, transmitida em qualidade HD ou Full HD) e a Enhancement Layer (camada de aprimoramento, que carrega os metadados e os ajustes finos de nitidez). Na prática, funciona como uma receita de bolo dividida: aparelhos de entrada ou TVs mais antigas leem apenas a camada base e exibem a imagem comum. Já os conversores e TVs topo de linha decodificam as duas partes simultaneamente na velocidade da luz, unindo os pixels para formar o 4K.

Nos testes com o processador RealTek de 2 GB de RAM do conversor Aquário, essa colagem de camadas mostrou que ainda precisa de maturação. Fotos macro da tela revelaram um aspecto ligeiramente borrado em textos e artes gráficas dos jogos, indicando que o algoritmo de fusão de pixels ainda sofre para alinhar as duas metades perfeitamente.

Por outro lado, a captação física do sinal se mostrou um dos pontos mais fortes do ecossistema devido ao uso de antenas com tecnologia MIMO (múltiplas entradas e múltiplas saídas). A antena do kit, que é plana e maleável como um mousepad, utiliza essa engenharia para receber o sinal por diferentes caminhos ao mesmo tempo. No teste, ela registrou 100% de qualidade vertical e horizontal mesmo escondida dentro de um rack de madeira fechado, eliminando a necessidade de instalar antenas externas no telhado ou puxar cabos pela parede.

AstroTV Next, codec MPEG-H e o fim do atraso nos gols

Por se tratar de um hardware moderno, o conversor roda uma camada de Android 14. Contudo, como o sistema operacional do Google não possui suporte nativo para decodificar frequências de TV aberta pelo ar, a engenharia brasileira recorreu ao AstroTV Next. Desenvolvido pela empresa Mirakulus, este software atua como uma camada intermediária (middleware), fazendo a mágica de fundir os dados da antena e os da internet de forma invisível para o telespectador.

No setor de áudio, o avanço técnico fica por conta do codec alemão MPEG-H, adotado como padrão para a TV 3.0 no Brasil. Esse formato substitui o áudio tradicional por um sistema baseado em “objetos sonoros”, permitindo que o usuário personalize o que ouve. O telespectador pode, por exemplo, usar o controle remoto para aumentar o volume do som ambiente do estádio e mutar completamente a voz do narrador. Nos testes, a Globo DTV+ entregou essa função em algumas partidas, embora outras transmissões ainda chegassem no formato básico de dois canais estéreo (PCM), provando que as emissoras ainda estão calibrando seus equipamentos de estúdio.

A melhor notícia para quem sofre com o “spoiler do vizinho” é a baixíssima latência do sistema. Por trafegar pelo ar e não depender do carregamento de pacotes de dados da internet (buffering), a TV 3.0 registrou um atraso de apenas 2 a 3 segundos em relação à TV digital comum. O grande trunfo ocorre na comparação com o streaming em 4K, onde o DTV+ se mostrou quase 20 segundos mais veloz, garantindo imagem de cinema com a velocidade do rádio.

Apesar do potencial revolucionário, o veredito técnico é que o aparelho atual da Aquário ainda entrega uma experiência de “beta tester” (produto em fase de testes). Bugs de software que travam o botão Home do controle remoto e a lentidão para carregar replays em telas divididas (Picture-in-Picture) reforçam que o investidor comum deve aguardar.

A TV 3.0 só deve alcançar sua maturidade de mercado a partir de 2027, quando os chips de recepção começarem a vir soldados de fábrica nos processadores das novas Smart TVs.

Veja a análise completa: