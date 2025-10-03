YouTube derruba transmissão da XSports, que se pronuncia

Publicidade

O novo canal Xsports, que foi oficialmente lançado também no YouTube, teve seus conteúdos derrubados na plataforma de streaming na última quinta, 2 de outubro, justamente em sua estreia. Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a equipe do Xsports pediu desculpas aos torcedores que aguardavam as transmissões esportivas, afirmando que a queda do canal ocorreu por motivos alheios ao seu controle.

Comunicado oficial

“O time da Xsports pede desculpas a todos os fãs e torcedores que gostariam de assistir às nossas transmissões no Youtube. Por motivos fora de nosso controle, nossos conteúdos foram derrubados de forma sistemática apesar de, contratualmente, a Xsports ter todos os direitos e autorização para transmitir os eventos.

Gostaríamos de ter feito uma estreia fantástica para todos, democratizando o acesso ao esporte, nossa missão aqui na Xsports. Infelizmente, por motivos externos, fomos impossibilitados.

Pedimos desculpas mais uma vez.”