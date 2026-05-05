Xsports acaba de conquistar uma gigante e o esporte na TV aberta agradece

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A TV aberta brasileira acaba de ganhar um sinal claro de que o modelo 100% esportivo pode atrair dinheiro grande. A Cielo, líder nacional em pagamentos eletrônicos, oficializou um acordo de patrocínio com a Xsports — canal que se propõe a ser o primeiro da TV aberta dedicado inteiramente ao esporte.

O contrato, intermediado pela agência AlmapBBDO, não se limita a uma cota fixa. A Cielo terá presença em múltiplos territórios da grade da emissora, de transmissões de futebol de areia pela Copa das Nações de Beach Soccer (evento oficial da CBF) ao Circuito Brasileiro de Surfe Profissional, que oferece a maior premiação da modalidade no país.

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O Que a Cielo Busca com o Acordo

Para a empresa, a lógica vai além da exposição de marca. A estratégia conecta dois pilares que a Cielo quer reforçar em 2026: regionalização e brasilidade. Segundo Thalita Martorelli, CMO da companhia, o esporte carrega “a mesma energia de quem empreende: garra, força e esforço para crescer”. A executiva destacou o interesse em estar ao lado da Xsports desde o início do projeto, contribuindo para o surgimento de novos atletas e para a visibilidade de modalidades que raramente ganham espaço na grade tradicional.

A movimentação não é isolada. Com 30 anos de mercado, a Cielo já investiu em torneios de futebol feminino e mantém os olhos na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil — um evento com potencial de audiência massiva na TV aberta.

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O Que Isso Significa para a Xsports

Para o canal, a chegada de um patrocinador desse porte funciona como chancela de mercado. Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports, foi direto: contar com uma líder de setor “amplia a capacidade de gerar valor para anunciantes” e prova que o esporte na TV aberta pode ser uma plataforma de negócios eficiente.

Na prática, o recado é para outros anunciantes. Se a Cielo topou entrar cedo, o canal ganha argumento comercial para negociar novas cotas — e o modelo de emissora esportiva gratuita começa a se provar viável antes mesmo de consolidar audiência.

E você, acha que a TV aberta consegue sustentar um canal 100% esportivo no Brasil, ou esse modelo só funciona no cabo e no streaming?