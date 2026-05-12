TikTok sem anúncios? Já é realidade — mas tem um porém

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A era do “grátis com asterisco” ganhou mais um capítulo. O TikTok começou a oferecer no Reino Unido uma assinatura mensal de £3,99 (cerca de R$ 29) que elimina os anúncios exibidos pela plataforma em todo o aplicativo, incluindo o disputado feed For You. Desde segunda-feira (11), usuários maiores de 18 anos estão recebendo notificações para escolher entre o plano pago ou a permanência no modelo gratuito com publicidade personalizada. O prazo para a decisão vai até 11 de novembro.

O que muda — e o que continua igual

A promessa é direta: quem assinar o TikTok Ad-Free deixa de ver os anúncios veiculados pela própria plataforma. Na prática, porém, o “sem anúncios” vem com ressalvas. Conteúdos patrocinados publicados por criadores — aquelas postagens com a tag de publicidade — continuam aparecendo normalmente no feed. Ou seja, o usuário paga para se livrar dos anúncios do TikTok, mas não do marketing de influência que já domina a experiência.

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Kris Boger, diretor-geral do TikTok no Reino Unido, afirmou que a novidade oferece aos usuários “maior controle sobre sua experiência”, ao mesmo tempo em que a publicidade segue sustentando os negócios britânicos que dependem da plataforma.

Uma tendência que já tem nome: pague ou assista

O movimento não é isolado. A Meta lançou na Europa uma opção de assinatura sem anúncios para Instagram e Facebook, pressionada pela regulação de dados da União Europeia. O Snapchat seguiu caminho parecido com o Snapchat+. Agora, o TikTok entra nessa corrida com um modelo que replica a mesma lógica: transformar a privacidade do usuário em produto premium.

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O padrão é claro — as grandes plataformas estão testando até onde o público aceita pagar por algo que, até pouco tempo atrás, era o padrão gratuito. A questão é se esse modelo vai se expandir para outros mercados, inclusive o Brasil, onde o TikTok tem uma das maiores bases de usuários do mundo.

E você, pagaria quase R$ 30 por mês para usar o TikTok sem anúncios, ou o modelo gratuito ainda vale o preço da sua atenção?