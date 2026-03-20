Xsports traz MMA internacional e LNF de graça na TV aberta

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A Xsports deu um passo decisivo para se consolidar como a principal força do esporte na TV aberta brasileira. A emissora anunciou a aquisição dos direitos do Centurion FC, marcando a primeira vez que uma organização internacional de MMA terá todos os combates de uma temporada exibidos gratuitamente no Brasil.

A estreia acontece no dia 8 de abril, às 20h, com o Centurion FC 28. O evento promete fortes emoções com a decisão do Grand Prix (até 77 kg) e o aguardado retorno de Isaac Dull. Além das lutas masculinas, a Xsports reforça o compromisso com a categoria feminina no embate entre Yasmine Guimarães e Monique Adriane, além das lutas de trocação de elite na divisão K-1 Extreme.

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A nova casa do Futsal Brasileiro

Se o octógono traz o impacto, as quadras trazem a técnica. A partir de 27 de março, a Xsports assume o posto de casa oficial da Liga Nacional de Futsal (LNF). A cobertura será massiva: serão 92 partidas transmitidas, abrangendo a Série Ouro, Série Prata e a Copa LNF.

A estratégia da emissora é multiplataforma, garantindo dois jogos por rodada na TV aberta e partidas exclusivas no canal oficial do YouTube. “Vamos unir a TV aberta e o digital para garantir que a técnica e as histórias dos craques da LNF cheguem a todos os cantos do país”, afirma Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports.

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Calendário de Estreias: Xsports 2026

Evento / Competição Data de Estreia Horário Onde Assistir Liga Nacional de Futsal 27 de março A definir TV Aberta e YouTube Centurion FC 28 08 de abril 20h00 TV Aberta K-1 Extreme 08 de abril Durante o card TV Aberta

Análise: O Fortalecimento do Esporte na TV Aberta

A movimentação da Xsports reflete uma tendência de “nacionalização” e democratização do acesso a esportes que antes ficavam restritos ao pay-per-view ou canais fechados. Ao trazer o Centurion FC e a LNF para o sinal aberto, a emissora não apenas atrai o público órfão de grandes coberturas de luta, mas também valoriza modalidades extremamente populares no ambiente escolar e social brasileiro, como o futsal.

Essa estratégia de “humanização das histórias”, citada pela direção do canal, busca criar ídolos nacionais fora do eixo do futebol de campo, utilizando a capilaridade da TV aberta para elevar o patamar comercial dessas ligas.

Você está mais ansioso para ver o “quebra-pau” técnico no octógono do Centurion FC ou prefere acompanhar a habilidade e os dribles desconcertantes da Liga Nacional de Futsal?