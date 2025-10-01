Xsports traz mais de 15 eventos ao vivo (02 a 05/10)

O canal Xsports apresenta uma sequência de transmissões ao vivo de competições nacionais e internacionais a partir desta quinta-feira. São mais de 15 eventos ao vivo. O novo canal esportivo brasileiro está disponível em TV aberta, além da Claro tv+, Vivo Play, SKY+, Zapping e Oi TV.
Veja a lista completa do que vem aí nos próximos dias:
Quinta-feira – 02/10
-
06:25 – Mundial de Clubes de Handebol Masculino: Disputa 7º Lugar – Handebol Taubaté x California EaglesPublicidade
-
11:05 – Mundial de Clubes de Handebol Masculino: Disputa 3º Lugar
-
13:50 – Mundial de Clubes de Handebol Masculino: Final
-
15:50 – Copa Libertadores Feminina: Corinthians x Independiente Del Valle
-
18:00 – Copa Argentina: Quartas de final – Racing x River
-
20:00 – Copa Libertadores Feminina: ADIFFEM x Ferroviária
Sexta-feira – 03/10
-
15:20 – Campeonato Alemão: Hoffenheim x Colônia
-
20:00 – Copa Libertadores Feminina: São Paulo x San Lorenzo
Sábado – 04/10
-
08:20 – Campeonato Inglês 2ª Divisão: Hull City x Sheffield United
-
10:50 – Campeonato Inglês: Manchester United x Sunderland
-
13:20 – Campeonato Alemão: Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique
-
16:20 – Campeonato Português: Vitória de Guimarães x Santa Clara
- 15:00 – Campeonato Americano Feminino: NC Courage x Racing Louisville
Domingo – 05/10
-
07:50 – Campeonato Inglês 2ª Divisão: Ipswich Town x Norwich City
-
09:50 – Campeonato Italiano: Fiorentina x Roma
-
15:50 – Copa Libertadores Feminina: Corinthians x Club Always Ready
-
19:55 – Copa Libertadores Feminina: Alianza Lima x Ferroviária