    Xsports traz mais de 15 eventos ao vivo (02 a 05/10)

    Por Guilherme Santos
    O canal Xsports apresenta uma sequência de transmissões ao vivo de competições nacionais e internacionais a partir desta quinta-feira. São mais de 15 eventos ao vivo. O novo canal esportivo brasileiro está disponível em TV aberta, além da Claro tv+, Vivo Play, SKY+, Zapping e Oi TV.

    Veja a lista completa do que vem aí nos próximos dias:

    Quinta-feira – 02/10

    • 06:25 – Mundial de Clubes de Handebol Masculino: Disputa 7º Lugar – Handebol Taubaté x California Eagles

    • 11:05 – Mundial de Clubes de Handebol Masculino: Disputa 3º Lugar

    • 13:50 – Mundial de Clubes de Handebol Masculino: Final

    • 15:50 – Copa Libertadores Feminina: Corinthians x Independiente Del Valle

    • 18:00 – Copa Argentina: Quartas de final – Racing x River

    • 20:00 – Copa Libertadores Feminina: ADIFFEM x Ferroviária

    Sexta-feira – 03/10

    • 15:20 – Campeonato Alemão: Hoffenheim x Colônia

    • 20:00 – Copa Libertadores Feminina: São Paulo x San Lorenzo

    Sábado – 04/10

    • 08:20 – Campeonato Inglês 2ª Divisão: Hull City x Sheffield United

    • 10:50 – Campeonato Inglês: Manchester United x Sunderland

    • 13:20 – Campeonato Alemão: Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique

    • 16:20 – Campeonato Português: Vitória de Guimarães x Santa Clara

    • 15:00 – Campeonato Americano Feminino: NC Courage x Racing Louisville

    Domingo – 05/10

    • 07:50 – Campeonato Inglês 2ª Divisão: Ipswich Town x Norwich City

    • 09:50 – Campeonato Italiano: Fiorentina x Roma

    • 15:50 – Copa Libertadores Feminina: Corinthians x Club Always Ready

    • 19:55 – Copa Libertadores Feminina: Alianza Lima x Ferroviária

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Facebook.

    Publicidade

      Publicidade

