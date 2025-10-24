Xsports traz clássicos do futebol europeu no final de semana

Publicidade

O canal Xsports preparou um cardápio de futebol de elite para este final de semana, com transmissões ao vivo dos principais campeonatos da Europa. Os fãs poderão acompanhar confrontos importantes na Premier League, o poder da Bundesliga, a técnica da La Liga e a intensidade da Serie A italiana.

Sábado, 25 de Outubro: Intensidade na Inglaterra, Alemanha e Espanha

O sábado começa com a bola rolando na Inglaterra pela Premier League. Às 10h50, o Newcastle recebe o Fulham em um duelo que promete muita disputa por posições na tabela.

Logo em seguida, às 13h20, o poder do futebol alemão entra em campo. O Borussia Dortmund enfrenta o Colônia (Köln) pela Bundesliga. O Dortmund, conhecido por seu ataque avassalador e jovens talentos, buscará uma vitória crucial em casa.

Publicidade

Para fechar o dia na Europa, a La Liga espanhola traz um clássico regional. Às 15h50, o Valencia recebe o rival Villarreal. Este confronto, muitas vezes chamado de “Derby da Comunidade Valenciana”, costuma ser um dos mais quentes e imprevisíveis do campeonato espanhol.

Domingo, 26 de Outubro: Gols e Rivalidades na Itália e Portugal

O domingo começa cedo com o melhor do futebol italiano. Pela Serie A, o dia tem início com Torino x Genoa às 08h20, em uma partida que vale muito para as ambições de meio de tabela dos clubes.

Às 10h50, o foco volta para a Premier League com o Arsenal enfrentando o Crystal Palace. Os Gunners buscam a vitória para se manterem no topo da tabela em uma liga extremamente competitiva.

Ainda na Itália, a Serie A continua às 13h50 com o confronto entre Fiorentina x Bologna.

Para encerrar o fim de semana esportivo, a Liga Portugal entra em campo. Às 17h20, o Braga, uma das principais forças do campeonato português, joga em casa contra o Casa Pia.