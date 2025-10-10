Xsports transmite jogos decisivos neste final de semana

Publicidade

O final de semana será de pura emoção no canal Xsports, com o melhor do futebol continental e mundial. O destaque absoluto é a fase de quartas de final da CONMEBOL Libertadores Feminina, com três gigantes brasileiros em campo, além de um clássico europeu de lendas e a força da WSL (Campeonato Inglês Feminino).

O domingo começa com um momento de nostalgia e caridade: um amistoso internacional de “Legends Matches” às 10h50. Chelsea Legends e Liverpool Legends se enfrentam em um jogo festivo que reúne ídolos que fizeram história nos clubes.

À tarde, a emoção se concentra na Libertadores Feminina. Às 15h50, o atual campeão e maior vencedor do torneio, Corinthians, enfrenta o Boca Juniors (ARG). O confronto, que vale vaga na semifinal, é considerado um dos mais esperados da competição, colocando à prova a força do time brasileiro contra um adversário sempre duro da Argentina.

Em seguida, às 19h50, mais um duelo brasileiro no mata-mata: a Ferroviária, bicampeã da Libertadores, encara o Independiente del Valle (EQU). As Guerreiras Grenás buscam mostrar sua tradição no torneio para avançar à próxima fase.

O sábado será dominado pelo futebol feminino de elite na Inglaterra. Pela WSL (Campeonato Inglês Feminino), a programação começa às 07h50 com o clássico de Londres Chelsea x Tottenham Hotspur. O atual campeão Chelsea busca manter a hegemonia no futebol inglês.

Logo depois, às 12h35, a rivalidade entre as gigantes inglesas se repete com Liverpool x Manchester City, em um confronto que sempre promete grandes gols e atuações de atletas de nível mundial.

Voltando à Libertadores Feminina, a noite decide as últimas vagas para a semifinal. Às 15h50, o Colo-Colo (CHI) duela com o Libertad (PAR).

Para fechar o final de semana, o São Paulo entra em campo às 19h50 para enfrentar o Deportivo Cali (COL). O tricolor paulista, que garantiu sua classificação com destaque na fase de grupos, precisa de uma vitória para confirmar a força do futebol brasileiro e se juntar aos possíveis semifinalistas.