Xsports transmite futebol, atletismo e saltos de cavalos nesta semana

O canal esportivo de TV aberta Xsports divulgou sua agenda de transmissões ao vivo para os próximos dias. A programação promete agradar aos fãs de diversas modalidades, com destaque para futebol europeu, atletismo de elite e competições de hipismo.

Nesta quarta-feira, 20 de agosto, o atletismo ganha o holofote com a cobertura da Diamond League, diretamente da etapa de Lausanne, na Suíça, a partir das 15h.

A quinta-feira, 21 de agosto, será dedicada ao futebol. Às 14h45, a Xsports transmite o confronto entre Polyssia e Fiorentina, válido pelas eliminatórias da UEFA Conference League. Mais tarde, às 23h15, os fãs de futebol feminino poderão acompanhar o duelo entre Angel City FC e Orlando Pride, pelo Campeonato Americano Feminino (NWSL).

Para fechar a semana, a sexta-feira, 22 de agosto, terá uma rodada dupla da Global Champions League, evento de salto de cavalos realizado em Valkenswaard, na Holanda. A primeira rodada da competição será exibida às 9h30, com a segunda rodada começando às 12h20. O dia termina com um grande jogo do futebol alemão: a Bundesliga, com o clássico entre Bayern de Munique e RB Leipzig, às 15h15.