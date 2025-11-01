Xsports tem final de semana de gigantes na tela

O canal Xsports preparou um final de semana com uma programação imperdível, repleta de confrontos de peso no futebol europeu e o melhor do futebol feminino internacional. Os destaques ficam por conta do superclássico da Bundesliga e do duelo entre gigantes portugueses.

Sábado, 1º de Novembro: Futebol de Elite em Foco

A maratona esportiva começa com o melhor da Inglaterra.

11h50 – Premier League: Burnley x Arsenal O Arsenal, sempre brigando pelas primeiras posições, busca manter o ritmo no competitivo campeonato inglês contra o Burnley.

14h20 – Bundesliga: Bayern de Munique x Bayer Leverkusen Este é o grande jogo do fim de semana. O confronto coloca frente a frente o hegemônico Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen, que frequentemente se apresenta como um dos times mais desafiadores do futebol alemão. O duelo é crucial na briga pela liderança da Bundesliga e sempre garante gols e tática de alto nível.

Domingo, 2 de Novembro: Clássico Português e Futebol Feminino em Destaque

O domingo começa com o futebol feminino e se estende até a noite com mais emoções.