Xsports tem final de semana de gigantes na tela

O canal Xsports preparou um final de semana com uma programação imperdível, repleta de confrontos de peso no futebol europeu e o melhor do futebol feminino internacional. Os destaques ficam por conta do superclássico da Bundesliga e do duelo entre gigantes portugueses.
Sábado, 1º de Novembro: Futebol de Elite em Foco
A maratona esportiva começa com o melhor da Inglaterra.
- 11h50 – Premier League: Burnley x Arsenal O Arsenal, sempre brigando pelas primeiras posições, busca manter o ritmo no competitivo campeonato inglês contra o Burnley.
- 14h20 – Bundesliga: Bayern de Munique x Bayer Leverkusen Este é o grande jogo do fim de semana. O confronto coloca frente a frente o hegemônico Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen, que frequentemente se apresenta como um dos times mais desafiadores do futebol alemão. O duelo é crucial na briga pela liderança da Bundesliga e sempre garante gols e tática de alto nível.
Domingo, 2 de Novembro: Clássico Português e Futebol Feminino em Destaque
O domingo começa com o futebol feminino e se estende até a noite com mais emoções.
- 08h50 – WSL (Campeonato Inglês Feminino): Brighton & Hove Albion x Manchester United O dia começa com o futebol feminino de elite da Inglaterra. O Manchester United, uma das potências do campeonato, busca uma vitória para subir na tabela da WSL.
- 10h55 – Serie A Italiana: Fiorentina x Lecce A tradicional Fiorentina entra em campo buscando se firmar no campeonato italiano contra o Lecce.
- 14h50 – Liga Portugal: Arouca x Moreirense Duelo importante pelo Campeonato Português, com as duas equipes buscando pontos para se distanciar da zona de rebaixamento e sonhar com voos mais altos.
- 17h20 – Liga Portugal: Porto x Braga Um verdadeiro clássico em Portugal. O Porto, um dos três grandes do país, recebe o forte Braga. O confronto é conhecido pela intensidade e vale muito na disputa direta por vagas na Champions League.
- 19h30 – NWSL (Futebol Feminino EUA): Orlando Pride x Seattle Reign O final de semana encerra com o melhor do futebol feminino norte-americano. O jogo entre Orlando Pride e Seattle Reign promete ser um duelo de estrelas na National Women’s Soccer League.