Xsports prepara ‘Super Final de Semana’ com clássico, final e estreia

A Xsports, emissora de TV aberta com programação integralmente dedicada ao esporte, preparou um “Super Final de Semana” repleto de atrações que prometem prender o telespectador.

A programação, que vai de sexta-feira a domingo (17 a 19 de outubro), contará com a estreia de uma nova competição, uma grande final de torneio continental e o maior clássico do futebol alemão.

Bayern x Borussia e Decisão Feminina em Destaque

O futebol internacional terá grande espaço na tela da Xsports. No sábado, dia 18, o público poderá acompanhar, ao vivo, o clássico alemão pela 7ª rodada da Bundesliga, o famoso Der Klassiker, entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund, às 13h30. O líder e invicto Bayern recebe o vice-líder Borussia na Allianz Arena, em um dos duelos mais importantes do futebol europeu.

Outro ponto alto é a final da Libertadores Feminina, competição que tem gerado resultados expressivos para a emissora. Também no sábado, às 20h, o canal transmite, ao vivo na TV e em seu canal no YouTube, a decisão entre Corinthians e Deportivo Cali/COL. A Xsports celebrou a marca de um milhão de visualizações totais no torneio.

Ainda no sábado, às 11h, a Premier League entra em campo com a partida entre Manchester City x Everton. Já no domingo, dia 19, é a vez da Serie A do Campeonato Italiano com o confronto Atalanta x Lazio, às 13h.

A Estréia da Kings League na TV Aberta

A grande novidade da programação é a estreia da nova edição da Kings League Brazil, com a Kings Cup. A competição, conhecida por seu formato inovador de futebol de sete e regras dinâmicas, será transmitida pela primeira vez na TV aberta pela Xsports, começando nesta sexta-feira, dia 17.

“A expectativa pelo início da Kings League na Xsports é muito alta. Dar espaço para novas competições, explorar formatos inovadores e acompanhar tendências é uma premissa da emissora,” explica Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports.

A rodada inaugural da Kings Cup terá os seguintes jogos:

17h: Fluxo x Funkbox

Fluxo x Funkbox 18h: Loud x Real Elite

Loud x Real Elite 19h: Furia (com Neymar como presidente) x Desimpedidos

Furia (com Neymar como presidente) x Desimpedidos 20h: Nyvelados x Dendele

Nyvelados x Dendele 21h: G3X x Capim FC

Triatlo e Nascar Completam a Grade

Além do futebol, o “Super Final de Semana” terá cobertura de outras modalidades. O canal transmite a grande final da World Triathlon Championship Series 2025 com a etapa de Wollongong, na Austrália, de sábado para domingo. As provas começam às 00h15 com a elite feminina, e às 03h com a masculina, com a participação do brasileiro Miguel Hidalgo.

Para os fãs de velocidade, o automobilismo entra em destaque no domingo, 19, com a Nascar Cup Series. A etapa das 500 milhas de Talladega, no Alabama, será exibida ao vivo, às 15h.

“A variedade de competições e eventos esportivos é uma das marcas da Xsports. Para nós, é fundamental levar para a TV aberta uma diversidade de modalidades, criar interesse do público em novos torneios e colocar a marca como sinônimo de emissora que dá espaço para novos talentos e atletas“, conclui Garcia.