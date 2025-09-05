Xsports: Jogos ao vivo neste sábado (6) e domingo (7)

O canal Xsports preparou um fim de semana repleto de transmissões esportivas ao vivo. Entre as partidas, o destaque do novo canal aberto está nos confrontos do futebol feminino, masculino, ligas europeias e nos principais campeonatos do mundo. Confira a seguir a agenda do fim de semana e não perca!
Eventos ao vivo no sábado, 6 de setembro
-
09:30 | Aberto de Montreux – Suíça
WTA 125 Montreux – Semifinais, direto da Suíça.
-
16:20 | Campeonato Português
Estoril x Santa Clara pela Liga Portugal.Publicidade
-
18:30 | Amistoso Internacional Masculino
Estados Unidos x Coreia do Sul, confronto preparatório de seleções.
-
23:00 | Campeonato Americano Feminino
Bay FC x Kansas City Current disputa ao vivo pela NWSL.
Eventos ao vivo no domingo, 7 de setembro
-
09:30 | Aberto de Montreux – Suíça
WTA 125 Montreux – Final em transmissão exclusiva.
-
16:00 | Campeonato Americano Feminino
Chicago Stars x Orlando Pride, pela NWSL.
Além das transmissões ao vivo, o domingo no canal Xsports traz dois destaques inéditos:
-
14:00 | Campeonato Inglês Feminino
Women’s Super League (WSL) — Liverpool x Everton, rodada inédita entre duas potências do futebol feminino britânico.
-
18:00 | Nascar Cup Series
300 milhas de Illinois, direto de Madison, trazendo novidades da principal categoria do automobilismo norte-americano.
Como sintonizar a Xsports
É possível sintonizar o canal Xsports tanto em sinal aberto, como em operadores de TV por assinatura, conforme abaixo:
TV por Assinatura
-
Claro TV: Canal 568
-
Play: Canal 522
-
SKY: Canal 416
-
Oi TV: Canal 157
Canais Abertos
São Paulo
32.1 São Paulo, 57.1 Araçatuba, 58.1 Bauru, 55.1 Bebedouro, 38.1 Botucatu, 55.1 Franca, 39.1 Jaú, 24.1 Piracicaba, 58.1 Pres. Prudente, 55.1 Ribeirão Preto, 15.1 S.J. do Rio Preto, 32.1 S.J. dos Campos, 56.1 Santos, 39.1 São Manuel
Distrito Federal
32.1 Brasília
Mato Grosso do Sul
39.1 Campo Grande
Rio de Janeiro
48.1 Rio de Janeiro, 51.1 Angra dos Reis
Espírito Santo
28.1 Vitória
Paraná
29.1 Curitiba, 43.1 Cascavel, 15.1 Foz do Iguaçu, 44.1 Londrina, 25.1 Maringá, 35.1 Ponta Grossa
Goiás
48.1 Goiânia
Mato Grosso
25.1 Cuiabá
Minas Gerais
16.1 Belo Horizonte, 18.1 Juiz de Fora
Rio Grande do Sul
14.1 Porto Alegre, 25.1 Caxias do Sul, 24.1 Pelotas, 21.1 Santa Maria
Pernambuco
7.1 Recife, 51.1 Caruaru
Maranhão
18.1 São Luís
Pará
25.1 Belém
Amazonas
23.1 Manaus
Bahia
13.1 Salvador
Ceará
11.1 Fortaleza
Paraíba
32.1 João Pessoa
Piauí
29.1 Teresina
Rio Grande do Norte
25.1 Natal
Alagoas
32.1 Maceió
Tocantins
32.1 Palmas
Roraima
27.1 Boa Vista