    Xsports: Jogos ao vivo neste sábado (6) e domingo (7)

    Por Redação
    O canal Xsports preparou um fim de semana repleto de transmissões esportivas ao vivo. Entre as partidas, o destaque do novo canal aberto está nos confrontos do futebol feminino, masculino, ligas europeias e nos principais campeonatos do mundo. Confira a seguir a agenda do fim de semana e não perca!

    Eventos ao vivo no sábado, 6 de setembro

    • 09:30 | Aberto de Montreux – Suíça
      WTA 125 Montreux – Semifinais, direto da Suíça.

    • 16:20 | Campeonato Português
      Estoril x Santa Clara pela Liga Portugal.

    • 18:30 | Amistoso Internacional Masculino
      Estados Unidos x Coreia do Sul, confronto preparatório de seleções.

    • 23:00 | Campeonato Americano Feminino
      Bay FC x Kansas City Current disputa ao vivo pela NWSL.

    Eventos ao vivo no domingo, 7 de setembro

    • 09:30 | Aberto de Montreux – Suíça
      WTA 125 Montreux – Final em transmissão exclusiva.

    • 16:00 | Campeonato Americano Feminino
      Chicago Stars x Orlando Pride, pela NWSL.

    Além das transmissões ao vivo, o domingo no canal Xsports traz dois destaques inéditos:

    • 14:00 | Campeonato Inglês Feminino
      Women’s Super League (WSL) — Liverpool x Everton, rodada inédita entre duas potências do futebol feminino britânico.

    • 18:00 | Nascar Cup Series
      300 milhas de Illinois, direto de Madison, trazendo novidades da principal categoria do automobilismo norte-americano.

    Como sintonizar a Xsports

    É possível sintonizar o canal Xsports tanto em sinal aberto, como em operadores de TV por assinatura, conforme abaixo:

    TV por Assinatura

    • Claro TV: Canal 568

    • Play: Canal 522

    • SKY: Canal 416

    • Oi TV: Canal 157

    Canais Abertos

    São Paulo

    32.1 São Paulo, 57.1 Araçatuba, 58.1 Bauru, 55.1 Bebedouro, 38.1 Botucatu, 55.1 Franca, 39.1 Jaú, 24.1 Piracicaba, 58.1 Pres. Prudente, 55.1 Ribeirão Preto, 15.1 S.J. do Rio Preto, 32.1 S.J. dos Campos, 56.1 Santos, 39.1 São Manuel

    Distrito Federal

    32.1 Brasília

    Mato Grosso do Sul

    39.1 Campo Grande

    Rio de Janeiro

    48.1 Rio de Janeiro, 51.1 Angra dos Reis

    Espírito Santo

    28.1 Vitória

    Paraná

    29.1 Curitiba, 43.1 Cascavel, 15.1 Foz do Iguaçu, 44.1 Londrina, 25.1 Maringá, 35.1 Ponta Grossa

    Goiás

    48.1 Goiânia

    Mato Grosso

    25.1 Cuiabá

    Minas Gerais

    16.1 Belo Horizonte, 18.1 Juiz de Fora

    Rio Grande do Sul

    14.1 Porto Alegre, 25.1 Caxias do Sul, 24.1 Pelotas, 21.1 Santa Maria

    Pernambuco

    7.1 Recife, 51.1 Caruaru

    Maranhão

    18.1 São Luís

    Pará

    25.1 Belém

    Amazonas

    23.1 Manaus

    Bahia

    13.1 Salvador

    Ceará

    11.1 Fortaleza

    Paraíba

    32.1 João Pessoa

    Piauí

    29.1 Teresina

    Rio Grande do Norte

    25.1 Natal

    Alagoas

    32.1 Maceió

    Tocantins

    32.1 Palmas

    Roraima

    27.1 Boa Vista

