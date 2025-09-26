Xsports: Final de semana recheado de futebol e Nascar

Publicidade

O canal Xsports preparou uma programação imperdível para este fim de semana, com o melhor do futebol europeu e a emoção da Nascar Cup Series. Os fãs terão uma maratona de transmissões ao vivo, incluindo jogos das principais ligas e o clássico inglês do futebol feminino.

Sábado, 27 de setembro: Gigantes Europeus em Campo

A ação começa cedo, às 08h25, com o futebol inglês na EFL Championship (2ª divisão). O confronto será entre Coventry City e Birmingham City, uma partida que vale pontos importantes na busca pelo acesso à elite.

Em seguida, o programa Tapete Verde entra no ar às 10h30 para esquentar o clima para o grande jogo da manhã: o poderoso Manchester City enfrenta o Burnley pela Premier League às 10h50. O City, sempre um forte candidato ao título, deve buscar uma vitória convincente em casa.

Após mais uma edição do Tapete Verde às 15h00, a tela se volta para a Itália. Pela Serie A Italiana, a Inter de Milão — uma das forças do Calcio — viaja para encarar o Cagliari às 15h35.

Para fechar o sábado, o melhor do futebol feminino dos EUA: a NWSL apresenta o duelo entre Racing Louisville e Angel City FC às 20h30.

Domingo, 28 de setembro: Clássico Feminino e a Velocidade da Nascar

O domingo começa com um clássico do futebol feminino na WSL (Campeonato Inglês): Liverpool e Manchester United se enfrentam às 07h50 em um dos jogos mais esperados da rodada.

A Premier League retorna às 09h50 com o confronto entre Aston Villa e Fulham. Mais tarde, a bola rola em Portugal pela Liga Portugal, com o Braga recebendo o Nacional às 13h50.

Para os amantes da velocidade, a adrenalina toma conta da tarde com a Nascar Cup Series. A transmissão é das 400 Milhas de Kansas às 16h00. A corrida é crucial na fase final da temporada, prometendo muita disputa e batidas na pista oval.

Segunda-feira, 29 de setembro: Futebol Espanhol para fechar a rodada

A semana começa com o programa Gols Pelo Mundo às 12h, trazendo um resumo dos melhores momentos do final de semana. Após o Tapete Verde às 15h00, a La Liga espanhola encerra a rodada com o Valencia recebendo o Real Oviedo às 15h50.