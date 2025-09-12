Xsports: final de semana com muito futebol ao vivo (13 e 14/9)

Publicidade

O canal Xsports preparou uma grade de programação imperdível para este fim de semana, com transmissões ao vivo de grandes jogos de futebol e uma eletrizante corrida de Nascar. Os fãs de esporte terão um prato cheio de emoções e confrontos decisivos.

Sábado, 13 de setembro

A maratona esportiva começa cedo, às 05h55, com o melhor do futebol japonês na J1 League. O Avispa Fukuoka recebe o Cerezo Osaka em um confronto que promete muita disputa. Em seguida, às 08h20, é a vez da EFL Championship com um clássico de Londres: Charlton Athletic e Millwall fazem um dos duelos mais esperados do futebol inglês.

O dia segue com a nata do futebol europeu. A Premier League entra em cena com Everton e Aston Villa às 10h50. Logo após, a Bundesliga agita a tarde com o gigante Bayern de Munique enfrentando o Hamburgo às 13h20. Para fechar o dia de futebol, outro grande jogo da Premier League: Brentford e Chelsea se enfrentam às 15h50 em um duelo que pode definir a tabela.

Para os amantes da velocidade, a adrenalina toma conta da tela às 20h20 com a Nascar. A transmissão será direto de Bristol, Tennessee, para as emocionantes 500 voltas de Bristol. Prepare-se para ultrapassagens de tirar o fôlego e muita emoção do início ao fim.

Domingo, 14 de setembro

O domingo começa com mais futebol de alto nível. Às 07h20, o Campeonato Italiano Série A traz o confronto entre Roma e Torino.

No meio da manhã, às 11h05, a bola rola na Espanha pela LaLiga, com Levante e Real Betis buscando pontos importantes.

A programação do fim de semana se encerra com o melhor do futebol feminino dos Estados Unidos. Às 21h, a NWSL (National Women’s Soccer League) transmite o jogo entre Seattle Reign e Racing Louisville.