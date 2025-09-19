Xsports: Fim de semana recheado de futebol e rivalidades

Publicidade

Os fãs de futebol terão um fim de semana de gala com a programação do canal Xsports. A grade de transmissões está repleta de jogos emocionantes, incluindo um grande clássico do futebol italiano e confrontos decisivos das principais ligas europeias e do futebol feminino norte-americano.

Sábado, 20 de setembro

A maratona futebolística começa cedo, às 06h25, com a J1 League e o duelo entre Cerezo Osaka e Kashiwa Reysol. A partida é crucial para a reta final do campeonato japonês e promete muita disputa.

Na sequência, a tela do Xsports se volta para o futebol inglês. A EFL Championship traz um confronto regional de alta intensidade entre Leicester City e Coventry City às 08h25. O dia continua com a Premier League, com o Wolverhampton Wanderers recebendo o Leeds United às 10h50.

Para os amantes do futebol espanhol, a La Liga entra em campo às 15h50 com o embate entre Valencia e Athletic Bilbao, dois times que sempre entregam partidas de alto nível. Para fechar o dia, o futebol feminino norte-americano da NWSL ganha destaque com o confronto entre Kansas City Current e Seattle Reign às 20h30.

Domingo, 21 de setembro

O domingo começa com um dos maiores clássicos do futebol mundial. Às 07h, a Serie A italiana será palco do “Derby della Capitale” entre Lazio e Roma. O jogo é conhecido pela rivalidade intensa e por ser sempre eletrizante.

A agenda do dia continua com a Premier League e o embate entre Bournemouth e Newcastle United às 09h50. Na sequência, a Bundesliga traz o talentoso Borussia Dortmund contra o VfL Wolfsburg às 14h20.

O encerramento do fim de semana fica por conta da Liga Portugal. O jogo entre Casa Pia e Famalicão, às 16h30, promete ser um duelo estratégico e crucial para a tabela do campeonato português.