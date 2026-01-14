Xsports faz história na TV aberta e supera SBT

A Xsports alcançou uma marca inédita na noite da última terça-feira, 13, ao conquistar o terceiro lugar na média de audiência da TV aberta na Grande São Paulo com a transmissão de Palmeiras 3×3 Vitória, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo dados da Kantar Ibope Media, a classificação do time paulista nos pênaltis rendeu pico de 2,50 pontos e média de 1,66, deixando o canal à frente do SBT entre 21h36 e 21h45.​

Ao longo de mais de duas horas, a partida manteve pelo menos um ponto de audiência, garantindo à Xsports o 4º lugar no ranking da TV aberta em São Paulo, com trechos em que o índice se sustentou em dois ou mais pontos por 32 minutos consecutivos. No consolidado do dia, a emissora registrou 2,8 milhões de espectadores, batendo seu próprio recorde diário e reforçando o peso da Copinha na grade da casa.​

No ambiente digital, o desempenho também impressionou: a transmissão simultânea no canal da Xsports no YouTube chegou a 700 mil espectadores ao mesmo tempo. Desde o início da Copa São Paulo, o perfil da emissora na plataforma acumula crescimento de 386% no número de novos inscritos, ultrapassando a marca de 540 mil inscritos no total.​

“Seguimos fazendo história com a Copinha na Xsports. Viemos para ficar e, com a maior competição de futebol de base do país, continuamos quebrando recordes diários, produzindo transmissões que cativam o público e ampliando nosso alcance”, afirma Thiago Garcia, diretor comercial da emissora. O canal vem usando o torneio como vitrine para consolidar sua presença na TV aberta e no digital, posicionando-se como um dos principais destinos para quem acompanha futebol de base.​

Outra transmissão de destaque da terça-feira foi a vitória do Botafogo sobre o São José/SP por 3 a 0, também pela segunda fase da Copinha, que registrou pico de 1,57 ponto e média de 0,70 na Xsports. A combinação de jogos decisivos e janelas nobres na grade tem impulsionado sucessivos recordes de audiência para o canal.​