Série B 2026 na TV aberta: Xsports anuncia transmissão de jogos

A Xsports, emissora que vem consolidando seu espaço como a casa dos esportes na TV aberta, confirmou a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Série B em 2026. O canal exibirá dois jogos por rodada. A estreia acontece no dia 21 de março com uma rodada dupla que promete agitar as torcidas. Às 17h, o Vila Nova recebe o CRB em Goiânia. Logo em seguida, às 19h15, o Fortaleza, um dos grandes favoritos ao acesso, visita o Botafogo-SP no interior paulista.

Novo Regulamento: O caminho para a Série A mudou

A edição de 2026 da Série B não será apenas equilibrada pela ausência dos chamados “12 grandes” clubes, mas também pelo seu formato inédito. O regulamento agora impõe um desafio extra para quem busca a elite:

Acesso Direto: Apenas os dois primeiros colocados garantem vaga automática na Série A de 2027.

Playoffs do Acesso: Do terceiro ao sexto colocado, será disputado um emocionante mata-mata (jogos de ida e volta) para definir os últimos dois clubes que subirão de divisão.

Essa mudança transforma a reta final do campeonato em um torneio de “vida ou morte”, aumentando o valor do produto televisivo e a retenção de audiência nos meses decisivos.

Um dos pilares da Xsports para esta temporada é a valorização do futebol nordestino. Com clubes de massas como Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico e CRB, a emissora pretende explorar a paixão dessas torcidas para gerar engajamento nacional. Segundo Thiago Garcia, diretor comercial da emissora, o objetivo é humanizar o esporte e conectar o público às histórias de superação que acontecem fora das quatro linhas.

A promessa é de um “pré-jogo imersivo”, com câmeras captando o clima nos arredores dos estádios bem antes do apito inicial.

Agenda de Jogos na Xsports (21 de Março)

Horário Confronto Local 17h00 Vila Nova x CRB Goiânia (GO) 19h15 Botafogo-SP x Fortaleza Ribeirão Preto (SP)