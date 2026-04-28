Após fim na TV paga, Nickelodeon traz ‘Bob Esponja’ grátis em FAST

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Há poucos meses, a despedida do canal Nickelodeon da TV por assinatura tradicional marcou o fim de uma era de quase 30 anos no Brasil. Porém, a marca migrou com força total para o modelo FAST (Free Ad-supported Streaming Television).

Diferente do canal genérico de antigamente, agora a experiência é segmentada. O canal Nickelodeon Bob Esponja, por exemplo, entrega exatamente o que o nome promete: uma maratona infinita de episódios, desde os clássicos das primeiras temporadas até as aventuras mais recentes, sem que você precise procurar no catálogo.

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Por que o canal é um sucesso no streaming?

Mesmo com o fim do canal de TV tradicional, a audiência do Bob Esponja não diminuiu; ela só mudou de endereço. O canal se destaca por:

Programação Sem Pausas: Ideal para entreter as crianças (ou adultos nostálgicos) com um fluxo contínuo de episódios. Publicidade

Curadoria Temática: Frequentemente o canal exibe maratonas especiais com os melhores momentos de personagens como Patrick Estrela, Sandy e o ranzinza Lula Molusco.

Acesso Universal: Por estar em plataformas gratuitas, ele democratizou o acesso ao conteúdo que antes era restrito a pacotes de TV.

Onde sintonizar o canal Bob Esponja gratuitamente?

Embora o sinal da Nick como canal linear tenha sido desligado, o canal digital está mais forte do que nunca. Você pode encontrá-lo em vários serviços:

Direto na Smart TV

Samsung TV Plus: O canal está disponível na grade de entretenimento infantil.

LG Channels: Integrado ao sistema das TVs LG no canal 612.

VIDAA tv: Disponível em TVs Hisense e dispositivos compatíveis.

Em Aplicativos e Navegadores

Pluto TV: O serviço de streaming gratuito da Paramount Skydance, onde o canal é um dos líderes de audiência.

ALÉM DO ÓBVIO: A transição da Nickelodeon para o modelo FAST com canais temáticos reflete uma mudança de comportamento: e cá para nós, pra quem tem crianças em casa, um canal com 24h de bob esponja é uma boa solução de “conforto”. não é? 🙂