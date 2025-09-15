back to top
    Xsports: Estes são os próximos jogos ao vivo nesta semana

    Por Guilherme Santos
    O canal Xsports prepara uma semana repleta de transmissões esportivas ao vivo, destacando grandes eventos internacionais e nacionais. A seguir, confira os destaques!

    Xsports – Eventos AO VIVO

    17 de Setembro, Quarta 

    • 13:45 Liga dos Campeões de Handebol Masculina
      EHF Champions League: Kolstad Handball x Dinamo Bucuresti

    • 17:50 Copa Argentina
      Quartas de Final: Newell’s Old Boys x Belgrano

    18 de Setembro, Quinta 

      • 15:45 Liga dos Campeões de Handebol Masculina
        EHF Champions League: Barcelona x SC Magdeburg

    19 de Setembro, Sexta 

    • 15:20 Campeonato Alemão
      Bundesliga: VfB Stuttgart x FC St. Pauli

    • 21:00 Campeonato Americano Feminino
      NWSL: Orlando Pride x NC Courage

