Xsports: Estes são os próximos jogos ao vivo nesta semana

O canal Xsports prepara uma semana repleta de transmissões esportivas ao vivo, destacando grandes eventos internacionais e nacionais. A seguir, confira os destaques!
Xsports – Eventos AO VIVO
17 de Setembro, Quarta
13:45 Liga dos Campeões de Handebol Masculina
EHF Champions League: Kolstad Handball x Dinamo Bucuresti
17:50 Copa Argentina
Quartas de Final: Newell’s Old Boys x Belgrano
18 de Setembro, Quinta
15:45 Liga dos Campeões de Handebol Masculina
EHF Champions League: Barcelona x SC Magdeburg
- 15:45 Liga dos Campeões de Handebol Masculina
19 de Setembro, Sexta
15:20 Campeonato Alemão
Bundesliga: VfB Stuttgart x FC St. Pauli
21:00 Campeonato Americano Feminino
NWSL: Orlando Pride x NC Courage