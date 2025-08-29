Xsports: Confira os próximos jogos ao vivo e inéditos

Publicidade

O canal Xsports segue se destacando como uma das grandes novidades do esporte na TV aberta brasileira. Neste fim de semana, o canal mostra ao vivo confrontos do futebol europeu, sul-americano e asiático, além dos campeonatos femininos dos Estados Unidos e disputas do automobilismo.

Entre os principais destaques dos próximos dias estão confrontos diretos da Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A italiana, Liga Portugal e Campeonato Japonês. Há espaço ainda para os apaixonados pelo futebol feminino da NWSL, além de etapas decisivas da Nascar Cup Series, reunindo grandes pilotos em busca do título nos EUA.

Confira a agenda Xsports dos encontros ao vivo – e também os jogos inéditos – para os próximos dias:

Publicidade

Sexta-feira, 29/08

13h15 – Eliminatórias da Liga Conferência da UEFA: Legia Varsóvia x Hibernian FC (Inédito)

15h15 – Campeonato Alemão: Hamburgo x St. Pauli (Ao vivo)

17h30 – Campeonato Português (Liga Portugal): Gil Vicente x Moreirense (Inédito)

21h00 – Campeonato Americano Feminino (NWSL): Orlando Pride x Gotham FC (Ao vivo)

Sábado, 30/08

05h55 – Campeonato Japonês: Yokohama FC x Tokyo Verdy (Ao vivo)

08h15 – Campeonato Inglês 2ª Divisão: Middlesbrough x Sheffield Wednesday (Ao vivo)

10h45 – Campeonato Inglês: Manchester United x Burnley (Ao vivo)

13h15 – Campeonato Alemão: Augsburg x Bayern de Munique (Ao vivo)

15h30 – Campeonato Italiano: Parma x Atalanta (Inédito)

17h20 – Atletismo: Maratona de Sydney (Ao vivo)

20h30 – Campeonato Americano Feminino (NWSL): Kansas City Current x NC Courage (Ao vivo)

23h30 – Campeonato Espanhol (LaLiga): Real Madrid x Mallorca (Inédito)

Domingo, 31/08