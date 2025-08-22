Xsports: Confira os destaques deste final de semana

Publicidade

A Xsports preparou uma grade recheada de transmissões ao vivo para este fim de semana, com o melhor do futebol internacional e a emoção da NASCAR. Os fãs de esporte terão a chance de acompanhar partidas de ligas renomadas como a Premier League (Inglaterra), Bundesliga (Alemanha) e Serie A (Itália), além dos campeonatos japonês e americano feminino.

Sábado (23/08)

O sábado começa cedo com o futebol japonês. Às 07h30, o Yokohama F. Marinos enfrenta o FC Machida Zelvia pela J1 League.

Em seguida, a Xsports leva os espectadores para a Alemanha para um confronto da Bundesliga, com o atual campeão Bayer 04 Leverkusen recebendo o TSG Hoffenheim às 10h15.

Publicidade

A tarde de sábado será dominada pelo futebol inglês e italiano. Às 13h15, o Arsenal joga contra o Leeds United pela Premier League. Mais tarde, às 15h30, a Roma entra em campo para enfrentar o Bologna pela Serie A.

Para fechar o dia, a adrenalina toma conta da tela. A partir das 20h, a NASCAR Cup Series exibe a tradicional corrida Coke Zero 400, direto de Daytona Beach, na Flórida.

Domingo (24/08)

A programação de domingo também começa com a J1 League. Às 06h55, o FC Tokyo recebe o Kyoto Sanga.

No final da manhã, às 09h45, a Premier League está de volta com Everton e Brighton & Hove Albion.

O domingo também marca a estreia do Como na Serie A, que enfrenta a Lazio às 15h30. O Como, que retorna à primeira divisão após 21 anos, espera ter um bom começo de temporada diante de sua torcida.

Para encerrar o fim de semana, o futebol feminino ganha destaque com a transmissão da NWSL. A partir das 21h, San Diego Wave e Racing Louisville se enfrentam em um jogo que promete ser emocionante.