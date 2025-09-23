Xsports: Confira os destaques desta semana

Publicidade

A semana no canal Xsports promete ser um prato cheio para os fãs de esporte, com uma programação ao vivo que viaja por diferentes modalidades e continentes. Os destaques ficam por conta de clássicos do futebol europeu na LaLiga e Bundesliga, a elite do triatlo mundial e, principalmente, a presença de um time brasileiro no Mundial de Clubes de Handebol e da Rainha Marta na liga de futebol feminino dos EUA.

Prepare o controle remoto e confira a agenda de transmissões para não perder nada:

Quarta-feira, 24 de setembro

A jornada esportiva começa na Europa com duas grandes partidas. Às 13h40, os gigantes do handebol se enfrentam pela EHF Champions League, a principal competição de clubes do continente, no duelo entre Dinamo Bucuresti (Romênia) e Veszprém (Hungria).

Logo depois, às 16h20, a bola rola pelo Campeonato Espanhol. A LaLiga apresenta o clássico de Madri entre Atlético de Madrid e Rayo Vallecano. É um confronto de grande rivalidade local, com o time de Diego Simeone buscando se manter no topo da tabela contra um adversário sempre aguerrido.

Quinta-feira, 25 de setembro

A noite de quinta é dedicada à superação e resistência dos atletas de elite. A partir das 21h30, a Xsports transmite a prova masculina da World Triathlon Championship Series 2025, diretamente da etapa de Weihai, na China. É a chance de acompanhar os melhores do mundo na natação, ciclismo e corrida em busca de pontos cruciais para o ranking mundial.

Sexta-feira, 26 de setembro

A sexta-feira é o dia mais movimentado da programação, com eventos do início ao fim do dia para o torcedor brasileiro.

A madrugada, a partir de 00h45, continua na China com a prova feminina da World Triathlon Championship Series, definindo as campeãs da etapa.

O grande destaque para a torcida nacional vem às 11h40, quando o Handebol Taubaté, representante do Brasil, estreia no Mundial de Clubes de Handebol Masculino (IHF Super Globe). O time paulista enfrenta o poderoso Zamalek SC, do Egito, em um emocionante confronto de continentes.

À tarde, às 15h20, um clássico do futebol alemão agita a Bundesliga. O gigante Bayern de Munique recebe o tradicional Werder Bremen em uma partida que promete muitos gols e rivalidade.

Para fechar a semana com chave de ouro, a Xsports traz a Rainha Marta em campo. A partir das 23h30, pela NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos, o Orlando Pride, time da craque brasileira, enfrenta o San Diego Wave em um duelo decisivo pela temporada regular.