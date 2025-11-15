Xsports: Confira os destaques ao vivo deste final de semana

O canal Xsports preparou uma grade recheada de futebol internacional e nacional para este fim de semana, dias 15 e 16 de novembro, com destaque para a WSL (Women’s Super League), as semifinais da NWSL (National Women’s Soccer League) e grandes amistosos internacionais.
A maratona começa no sábado (15) com um dos maiores clássicos ingleses na WSL.
-
10h20: Manchester City x Manchester United: Um confronto que sempre promete emoção, abrindo a programação do dia com futebol feminino de alto nível.
Na sequência, as atenções se voltam para os Estados Unidos com o início das semifinais da liga nacional feminina.
-
13h50: NWSL – Semifinal 1: Washington Spirit x Portland Thorns: Um duelo de peso que define o primeiro finalista da NWSL.
O sábado também reserva espaço para o futsal nacional com as disputas da LNF (Liga Nacional de Futsal).
-
16h45: LNF – Semifinal: Jaraguá x Atlântico: A briga por uma vaga na grande final do futsal brasileiro.
A noite termina com dois importantes amistosos internacionais de futebol, que preparam as seleções para as próximas competições.
-
19h00: Estados Unidos x Paraguai
-
21h25: Colômbia x Nova Zelândia
O domingo (16) mantém o alto nível de programação com mais futebol feminino europeu e a definição do segundo finalista da NWSL.
-
08h50: WSL: Liverpool x Chelsea: Outro grande jogo do futebol inglês, colocando frente a frente duas equipes de tradição.
O ponto alto do domingo fica por conta da segunda semifinal da liga americana.
-
16h50: NWSL – Semifinal 2: Orlando Pride x Gotham FC: O segundo confronto que decidirá quem avança para a final da competição.