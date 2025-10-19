Xsports: Confira as transmissões ao vivo do início da semana

Publicidade

O canal Xsports preparou uma semana de transmissões ao vivo que promete prender o telespectador com uma diversidade de esportes de alto nível. O destaque fica por conta da Kings League Brazil, que faz sua estreia histórica na TV aberta, além de grandes confrontos do futebol europeu, a velocidade da Nascar e o basquete do NBB.

Domingo, 19 de Outubro

A tarde de domingo será intensa para os amantes do esporte. Às 12h50, a Serie A italiana entra em campo com o duelo entre Atalanta e Lazio. As duas equipes são conhecidas pelo futebol ofensivo e pela briga constante por vagas em competições europeias, prometendo um jogo de alto placar e muita emoção.

Logo após, a velocidade toma conta da tela. A partir das 15h, o Xsports transmite as 500 Milhas de Talladega pela Nascar Cup Series. Talladega é um dos ovais mais temidos e estratégicos do calendário da Nascar, famoso por acidentes espetaculares e chegadas emocionantes.

Segunda-feira, 20 de Outubro

A segunda-feira tema presença da Kings League Brazil na TV aberta brasileira, com a Kings Cup. O torneio de futebol de 7, idealizado por Gerard Piqué e impulsionado por estrelas como Neymar e Luva de Pedreiro, terá uma maratona de jogos emocionantes:

15h50: O dia começa com futebol tradicional na La Liga , com Deportivo Alavés x Valência .

O dia começa com futebol tradicional na , com . 18h: Nyvelados x Funkbol – Início da Kings League Brazil com o time do MC Hariel.

– Início da Kings League Brazil com o time do MC Hariel. 19h: G3X x Loud – Duelo de titãs das comunidades de games e influenciadores.

– Duelo de titãs das comunidades de games e influenciadores. 20h: Capim FC (Luva de Pedreiro) x Fluxo .

. 21h: Fúria FC (Neymar) x Dendele – O time de Neymar fecha a noite da estreia com muita expectativa.

Os jogos da Kings League Brazil são conhecidos pelas regras dinâmicas e o ritmo acelerado, garantindo puro entretenimento esportivo.

Terça-feira, 21 de Outubro

A terça-feira traz uma programação variada para todos os gostos: