Xsports: Confira as transmissões ao vivo desta semana

A semana no canal Xsports promete ser agitada para os amantes de esportes. Com uma programação recheada de eventos ao vivo, o canal exibe competições de atletismo, futebol europeu e sul-americano, além de partidas do futebol feminino nos Estados Unidos e do Campeonato Japonês.

Os destaques começam com o espetáculo do atletismo. O Xsports transmite a etapa de Zurique da Diamond League em dois dias: na quarta-feira (27/08), a partir das 12h30, e na quinta-feira (28/08), às 13h30. A competição, que reúne os principais nomes da modalidade, promete ser emocionante.

O futebol europeu também tem seu espaço com as eliminatórias da Conference League. Na quinta-feira (28/08), às 15h50, o canal exibe o confronto entre Legia Warszawa (Polônia) e Hibernian F.C. (Escócia).

O futebol sul-americano ganha protagonismo com a Copa Argentina. O Xsports transmite a partida entre Unión e River Plate na quinta-feira (28/08), às 21h10, um duelo que promete muita emoção e rivalidade.

Na sexta-feira (29/08), o canal traz o clássico alemão da Bundesliga, com o jogo entre Hamburgo e St. Pauli às 15h15. E à noite, a partir das 21h, a bola rola nos Estados Unidos com o Campeonato Americano Feminino (NWSL), em um confronto entre Orlando Pride e Gotham FC.

Para fechar a semana, a madrugada de sábado (30/08) é reservada para os fãs de futebol asiático. O Xsports transmite o jogo entre Yokohama FC e Tokyo Verdy pelo Campeonato Japonês (J1 League) às 5h55.

Confira a agenda completa de transmissões do Xsports:

27/08

12h30 – Diamond League – Etapa Zurique – dia 1

28/08

13h30 – Diamond League – Etapa Zurique – dia 2

– Etapa Zurique – dia 2 15h50 – Conference League Qualifiers : Legia Warszawa x Hibernian F.C.

: Legia Warszawa x Hibernian F.C. 21h10 – Copa Argentina: Unión x River Plate

29/08

15h15 – Bundesliga : Hamburgo x St. Pauli

: Hamburgo x St. Pauli 21h – NWSL: Orlando Pride x Gotham FC

30/08