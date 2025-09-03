Xsports: Confira as transmissões ao vivo desta quinta e sexta

Publicidade

O canal Xsports preparou uma programação imperdível para os fãs de esporte na reta final da semana. A grade de transmissões inclui tênis de alto nível, um clássico do futebol feminino inglês e uma partida decisiva da Copa Argentina.

Os amantes do tênis poderão acompanhar a reta final do WTA 125 Montreux. Nesta quinta e sexta-feira, a partir das 8h, o canal transmite as oitavas de final da competição, com as principais jogadoras em busca da vaga na próxima fase.

O futebol feminino ganha destaque com um dos maiores clássicos da Women’s Super League (WSL). Na sexta-feira, às 16h20, o Xsports exibe o confronto entre Chelsea e Manchester City.

Para fechar a programação de futebol, a Copa Argentina chega com mais um grande duelo. Na sexta-feira, às 21h, Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentam em uma partida eliminatória em busca de uma vaga na próxima fase.