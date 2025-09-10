Xsports: Confira as partidas ao vivo desta semana

Publicidade

O canal aberto Xsports preparou uma programação imperdível para a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro, com três partidas de tirar o fôlego que prometem agitar o seu dia. O destaque fica para o futebol internacional, com confrontos que vão do Japão à Alemanha, além de um jogo do futebol feminino dos Estados Unidos.

A maratona começa cedo, para os amantes do futebol asiático. Às 06h55, o Campeonato Japonês – J1 League traz o duelo entre Vissel Kobe e Kashiwa Reysol. A partida é a oportunidade perfeita para ver de perto o estilo de jogo rápido e técnico do futebol nipônico.

Mais tarde, à tarde, os olhares se voltam para a Europa. Às 15h20, a Bundesliga, o campeonato alemão, entra em campo com o confronto entre Bayer 04 Leverkusen e Eintracht Frankfurt. Os torcedores podem esperar um jogo intenso e cheio de gols, característico do futebol alemão.

Fechando a noite, a bola rola no Campeonato Americano Feminino – NWSL. Às 23h, a disputa fica por conta de San Diego Wave x Gotham FC. O futebol feminino, que cresce cada vez mais no mundo todo, promete um espetáculo com grandes jogadoras em campo, mostrando a força e a qualidade da liga americana.