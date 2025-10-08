Xsports bate recordes e alcança o 4º lugar na TV aberta

Publicidade

A Xsports, emissora de TV aberta com foco 100% esportivo, segue em uma curva ascendente de audiência e consolidação no cenário nacional. No último domingo (5), o canal obteve um resultado expressivo, conquistando o quarto lugar na média da TV aberta na Grande São Paulo. O feito aconteceu durante a transmissão da Libertadores Feminina, no jogo em que o Corinthians goleou o Always Ready, da Bolívia, por 11 a 0.

Os dados são da Kantar IBOPE Media e mostram que a partida, assim como o jogo da Liga de Portugal entre Vitória de Guimarães e Santa Clara no sábado (4), alcançaram um recorde de 0,60 ponto de média na Grande São Paulo.

Crescimento

Desde sua estreia, a Xsports já acumula cerca de 15 milhões de telespectadores únicos na TV. O último fim de semana (4 e 5 de outubro) foi de números notáveis, com a emissora ultrapassando a marca de 1,6 milhão de espectadores únicos por dia.

O crescimento percentual na Grande São Paulo também chamou a atenção:

Sexta-feira (3): A audiência cresceu 100% em relação à semana anterior (26/09), saltando de 0,07 para 0,14 ponto na média diária.

Sábado (4): O aumento foi de 108% em comparação com 27 de setembro, passando de 0,13 para 0,27.

Domingo (5): O dia de maior evolução, com um crescimento de 140% na média diária, subindo de 0,10 (em 28/09) para 0,24.

Sucesso Também no YouTube

No ambiente digital, a Xsports prova que “veio para ficar,” nas palavras da própria emissora. Em poucos dias de transmissões no YouTube, o canal já registra resultados expressivos com jogos da Libertadores Feminina (São Paulo e Corinthians) e da Copa da Argentina.

As partidas do Tricolor e do Timão na Libertadores Feminina chegaram a reunir mais de 2 mil espectadores simultâneos em cada transmissão, gerando forte engajamento.

Desde 2 de outubro, o canal no YouTube já contabiliza:

Mais de 255 mil visualizações .

. 27 mil inscritos , com cerca de 10 mil novos apenas no fim de semana.

, com cerca de 10 mil novos apenas no fim de semana. Aproximadamente 10 mil horas de exibição.

A plataforma continuará com transmissões da Conmebol Libertadores Feminina, além de incluir a Euroliga de Basquete e a Champions League de Handebol.

“Os resultados refletem o esforço e o compromisso da Xsports em democratizar o acesso ao esporte,” afirmou Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports. “Contamos com uma equipe talentosa, competente e apaixonada, além de um portfólio de competições que desperta o interesse do público e vem fazendo nossa audiência crescer em ritmo acelerado.”