Xsports anuncia transmissão exclusiva de nova modalidade

Publicidade

O canal Xsports tem grandes motivos para comemorar. A emissora, que consolida sua posição como um novo polo do esporte na TV aberta, não apenas alcançou um recorde de 1 ponto de audiência na Grande São Paulo, mas também anunciou a aquisição dos direitos de transmissão da Kings League Brazil, a Kings Cup.

O torneio, criado pelo ídolo do Barcelona Gerard Piqué e sucesso global, será exibido pela primeira vez na TV aberta brasileira, unindo esporte, entretenimento e a força da cultura digital.

A Kings Cup, próxima edição da Kings League Brazil, estreia no canal Xsports no dia 17 de outubro. O formato de futebol de sete é conhecido por suas regras inovadoras e dinâmica acelerada, que elimina o empate e decide o resultado com pênaltis no estilo “shoot-out”— onde o jogador sai do meio-campo e tem cinco segundos para finalizar.

Publicidade

A competição terá um total de 31 jogos, com a fase de grupos ocorrendo em cinco dias, as quartas de final em 10 de novembro, e o Final Four (semifinais e final) em 14 de novembro.