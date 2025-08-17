Xsports anuncia semana de eventos ao vivo com futebol e esportes radicais

Publicidade

A mais nova aposta do esporte na TV aberta, o canal Xsports, já tem sua programação definida para os próximos dias, prometendo uma semana cheia de ação, com eventos ao vivo que vão do futebol internacional aos esportes radicais.

Segunda-feira (18/08): Futebol na tela

A semana de transmissões começa logo na segunda-feira. Para os fãs de esportes de inverno, o Xsports exibe às 10h15 a etapa final do Freeride World Tour. A competição reúne os maiores nomes do esqui e snowboard em montanhas desafiadoras, com descidas em alta velocidade fora das pistas tradicionais.

No mesmo dia, às 15h30, os amantes do futebol têm um prato cheio: a Copa da Alemanha (DFB Pokal). O canal transmite a partida entre Rot-Weiss Essen e Borussia Dortmund. O jogo, que faz parte da primeira rodada do torneio, promete ser um desafio para o Borussia, um dos times mais tradicionais da Alemanha, que enfrenta o azarão em busca de uma vaga na próxima fase.

Quarta-feira (20/08): Atletismo de ponta na Suíça

A programação da quarta-feira é dedicada ao atletismo. A partir das 15h, o Xsports transmite a etapa de Lausanne, na Suíça, da Diamond League. O evento é um dos mais prestigiados do calendário mundial e reúne os principais atletas do planeta em diversas modalidades, como corrida, salto e arremesso, em busca dos pontos que valem uma vaga na grande final.

Quinta-feira (21/08): Pela vaga na Liga Europa

Na quinta-feira, o futebol europeu volta à grade do canal. Às 15h30, o Xsports exibe um dos confrontos dos Eliminatórias da Liga Europa da UEFA (Europa League Qualifiers). A partida, que ainda terá os times definidos, é decisiva para os clubes que buscam uma vaga na fase de grupos do segundo principal torneio de clubes do continente.

Sexta-feira (22/08): Clássico na Bundesliga

Para fechar a semana em grande estilo, na sexta-feira às 15h15, o canal transmite um dos jogos mais esperados do futebol alemão: Bayern de Munique contra RB Leipzig, pela Bundesliga. O confronto entre as duas potências do futebol germânico costuma ser decisivo na briga pelo título, e promete um espetáculo de tática, força e muitos gols.