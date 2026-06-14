Copa 2026: jogos de 14 a 20/6 e onde assistir na TV

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Estreias que entram para a história, gigantes europeus medindo forças e a seleção brasileira de volta a campo. A semana entre 14 e 20 de junho empilha 28 partidas e resume bem o espírito da Copa de 48 seleções: tem favorito calibrando o time, tem zebra com história de cinema e tem briga por vaga já no horizonte.

E, para o telespectador, a logística virou parte do jogo. Cada rodada se reparte entre o YouTube da CazéTV, os canais da Globo e as aparições pontuais do SBT. Saber onde cada bola rola ficou tão estratégico quanto escalar o time.

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Os pequenos que viraram manchete

O grande personagem da semana mede 444 km². Curaçao, com pouco mais de 150 mil habitantes, é o menor país da história a disputar uma Copa do Mundo e abre sua participação contra ninguém menos que a Alemanha, no domingo (14), às 17h de Brasília, em Houston. A ilha caribenha volta a jogar no sábado (20), contra o Equador, ainda no Grupo E.

Curaçao não está sozinha no clube dos inéditos. No dia 15, Cabo Verde, outra estreante absoluta e de laço lusófono com o público brasileiro, encara a Espanha, uma das favoritas ao título. São os dois jogos mais românticos do período, e ambos passam só pela CazéTV no Brasil.

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Os favoritos entram pra valer

A partir de 16 de junho, o peso da tradição domina a agenda. A França encara Senegal num duelo de seleções recheadas de estrelas da elite europeia, enquanto a atual campeã Argentina mede forças com a Argélia.

O dia 17 traz o prato cheio: Inglaterra x Croácia, reedição direta da semifinal de 2018, e Portugal contra a RD Congo. No miolo da semana ainda aparecem Holanda x Japão, Bélgica x Egito e Arábia Saudita x Uruguai, jogos que servem de termômetro para quem aposta nos primeiros colocados de cada chave.

O Brasil volta a jogar

A data marcada no calendário do torcedor é sexta-feira, 19. No segundo compromisso pelo Grupo C, o Brasil enfrenta o Haiti, que retorna a uma Copa do Mundo após 52 anos de ausência. É o reencontro da Seleção com o público logo depois da estreia diante do Marrocos.

A rodada de volta (18 a 20) também reabre os Grupos A, B, D, E e F, com confrontos que começam a desenhar quem avança e quem já joga pressionado.

Onde assistir: o controle remoto repartido

A regra geral é simples: a CazéTV transmite todos os 104 jogos, de graça, pelo YouTube. A partir daí, a TV tradicional entra de forma seletiva. Veja como fica a divisão dos destaques da semana:

Pacote completo (CazéTV + Globo + SporTV + Globoplay + SBT): Holanda x Japão (14), Arábia Saudita x Uruguai (15), França x Senegal (16), Áustria x Jordânia (16) e Inglaterra x Croácia (17).

(CazéTV + Globo + SporTV + Globoplay + SBT): Holanda x Japão (14), Arábia Saudita x Uruguai (15), França x Senegal (16), Áustria x Jordânia (16) e Inglaterra x Croácia (17). Globo, SporTV e Globoplay (sem SBT): Costa do Marfim x Equador e Suécia x Tunísia (14), Bélgica x Egito (15) e Uzbequistão x Colômbia (17).

(sem SBT): Costa do Marfim x Equador e Suécia x Tunísia (14), Bélgica x Egito (15) e Uzbequistão x Colômbia (17). Exclusivos da CazéTV no YouTube: as estreias de Curaçao (x Alemanha) e Cabo Verde (x Espanha), além de Argentina x Argélia, Portugal x RD Congo, Irã x Nova Zelândia, Iraque x Noruega e Gana x Panamá.

Repare no detalhe que vale a manchete: jogos de grande apelo, como a campeã Argentina e a sempre midiática Portugal, ficam apenas no streaming gratuito da Cazé nesta rodada, um lembrete de como o YouTube se firmou como vitrine de Copa no país.

Uma ressalva honesta: a grade de canais dos jogos de volta (18 a 20), exceto Brasil x Haiti (todas vão transmistir!), ainda depende de confirmação oficial das emissoras. A única certeza é a CazéTV, que não fica de fora de nenhuma partida.

E você, vai encarar a maratona pela TV ou pelo YouTube — e qual estreante aposta que vai roubar a cena?