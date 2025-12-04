back to top
Xsports adquire direitos da Copinha 2026 e transmitirá 56 partidas na TV aberta

Por Ricardo Marques
EsportesTV Aberta

A Xsports, emissora de TV aberta 100% dedicada ao esporte, acaba de anunciar uma grande aquisição para sua programação: os direitos de transmissão da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada em 2026. O tradicional torneio, conhecido por revelar grandes craques como Neymar, Kaká e Vinicius Jr., será exibido integralmente na TV aberta e, simultaneamente, no canal da marca no YouTube, reforçando sua estratégia multiplataforma.

Ao todo, serão 56 partidas transmitidas pela Xsports, com a cobertura se iniciando na fase de grupos. A emissora enfatiza seu compromisso com a ampliação do acesso ao esporte e a valorização das categorias de base do futebol nacional, com o conteúdo voltado para a revelação de novos talentos. A Xsports também exibirá um dos duelos da semifinal e a grande final da Copinha, que tradicionalmente acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.

Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports, destacou o valor do investimento: “A Copinha é o grande palco do futuro do futebol brasileiro, e a Xsports tem orgulho de fazer parte da celebração do esporte de base.” A aquisição consolida a Xsports como uma janela importante para o esporte brasileiro em TV aberta, oferecendo conteúdo de qualidade de forma gratuita. O atual campeão da Copinha é o São Paulo, que em 2025 conquistou seu quinto título ao vencer o Corinthians.

Bola de Prata também Chega à TV Aberta

Além da Copa São Paulo, a Xsports também fará a transmissão do 56º prêmio ESPN Bola de Prata, uma das premiações mais tradicionais do futebol nacional. A cerimônia, que reconhece os melhores jogadores do futebol masculino e feminino do Campeonato Brasileiro de 2025, será exibida no dia 8 de dezembro, segunda-feira, ao meio-dia. A transmissão será feita em parceria com a ESPN, de forma simultânea, e contará com entrevistas exclusivas e convidados especiais para celebrar os destaques da temporada.

