William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional

Em uma mudança histórica, o Jornal Nacional anunciou a saída de seu principal âncora e editor-chefe, William Bonner, que comandou o telejornal por 29 anos. A partir de 2026, a bancada será ocupada por Renata Vasconcellos e César Tralli, que já atuou como correspondente do telejornal e em 2023 assumiu a apresentação do Jornal Hoje.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (01), dia em que o telejornal comemora 56 anos. Bonner, que também acumula 26 anos como editor-chefe, passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. A mudança, que vinha sendo planejada há cerca de cinco anos, atende a um desejo do jornalista de ter mais tempo para a vida pessoal e abrir mão das funções executivas do jornalismo diário.

Os bastidores da mudança e as novas peças do xadrez

O remanejamento não se limita apenas ao principal telejornal da TV Globo. Com a ida de César Tralli para o JN, a apresentação do Jornal Hoje será assumida por Roberto Kovalick, que deixa o Hora 1. Já o primeiro noticiário do dia será comandado por Tiago Scheuer.

A edição de 3 de novembro será a última de William Bonner no Jornal Nacional. A partir de então, o posto de editor-chefe do telejornal será ocupado por Cristiana Sousa Cruz, que já atua como editora-chefe adjunta e parceira de Bonner há seis anos.

Em comunicado, Bonner afirmou que a transição foi planejada cuidadosamente, especialmente após a fase mais crítica da pandemia. “Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. (…) Finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas“, declarou.

Bonner, que ingressou na TV Globo em 1986, já foi apresentador de telejornais como SPTV, Jornal Hoje, Fantástico e Jornal da Globo. Sua saída representa o fim de uma era no telejornalismo brasileiro.