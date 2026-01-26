Warner Bros. Discovery cresce no ranking da TV Paga em 2025

- Publicidade -

Mesmo diante de um mercado de canais lineares considerado desafiador, a Warner Bros. Discovery (WBD) encerrou o ano de 2025 com números que comprovam a força de suas marcas no Brasil. O grupo registrou um crescimento de 5% em audiência na Pay TV, superando a média do segmento. O desempenho garantiu à programadora um feito impressionante: nove canais figurando no Top 20 de maior audiência do país, consolidando a WBD como o grupo com o maior volume de marcas preferidas pelo público.

Um dos pilares desse sucesso foi o canal Discovery, que ao celebrar seus 40 anos, manteve a liderança absoluta na categoria Factual. A emissora registrou uma audiência 102% superior à dos concorrentes e alcançou um marco histórico de tempo de permanência: os telespectadores ficaram, em média, 1h09 conectados ao canal, impulsionados pelo fenômeno de audiência da franquia Largados e Pelados.

No segmento de Estilo de Vida, o Discovery Home & Health comemorou seus 25 anos no topo, com uma audiência 51% maior que seus rivais diretos, ancorado pelo sucesso contínuo de 90 Dias para Casar!. Já na categoria Filmes & Séries, a TNT foi o grande destaque com um salto de 18% em audiência total. O canal se beneficiou da estratégia de diversificação, unindo a transmissão de eventos de gala, como o Oscar®, com o peso do futebol ao vivo, incluindo o Paulistão e a UEFA Champions League.

Outras marcas do grupo também apresentaram crescimentos de dois dígitos: o TNT Séries subiu 28% e o Space avançou 23% em audiência. No segmento infantil, o domínio foi completo com o Cartoon Network e o Discovery Kids ocupando as primeiras posições do ranking entre crianças de 4 a 11 anos. Os dados reforçam que, apesar da migração para o streaming, o conteúdo qualificado dos canais lineares da WBD continua retendo o público de forma eficiente.

A consistência dos resultados em 2025 coloca a Warner Bros. Discovery em uma posição privilegiada para 2026, especialmente após o recente aditamento da fusão com a Netflix para a aquisição de seus estúdios. O alto nível de engajamento — medido pelo tempo médio que o usuário passa assistindo aos canais — mostra que a curadoria de conteúdo das marcas do grupo ainda é um dos ativos mais valiosos do mercado brasileiro de mídia.