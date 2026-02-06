Vivo entra no top 10 das empresas mais admiradas do Brasil

- Publicidade -

A Vivo passou a integrar o grupo das 10 empresas mais admiradas do Brasil, segundo o ranking Merco Empresas de Reputação Corporativa 2025, divulgado nesta quinta-feira (5). O resultado é histórico: é a primeira vez que uma empresa de telecomunicações aparece entre as líderes do levantamento, tradicionalmente dominado por bancos, indústrias e companhias de bens de consumo.

Nos últimos cinco anos, a Vivo avançou 32 posições, saindo da 42ª colocação para o 10º lugar, com crescimento de nove posições apenas no último ano. A operadora lidera o ranking do seu setor desde 2016, mas a entrada no top 10 marca um novo patamar de percepção pública e institucional.

O estudo do Merco avalia reputação a partir de 26 fontes diferentes, ouvindo mais de 17 mil participantes, entre executivos, jornalistas de negócios, analistas financeiros, acadêmicos, consumidores, colaboradores, sindicatos, ONGs e representantes do poder público. Aspectos como ética, governança, inovação, resultados, qualidade dos serviços, comunicação, estratégia e compromisso social estão entre os critérios analisados.

Segundo a empresa, o resultado reflete uma estratégia de longo prazo que combina digitalização, foco na experiência do cliente e posicionamento claro em temas como sustentabilidade, diversidade e impacto social. Nos últimos anos, a Vivo também se destacou em índices internacionais, como as avaliações da S&P e o Dow Jones Best-In-Class World Index, sendo a única empresa brasileira de telecomunicações presente nesse ranking global de sustentabilidade.

“Estar entre as empresas com a melhor reputação do Brasil é o reconhecimento do mercado à essa jornada da Vivo, construída de forma corajosa, com ética, propósito, confiança e impacto positivo na sociedade”, diz a Vice-Presidente de Comunicação e Sustentabilidade da Vivo, Marina Daineze.