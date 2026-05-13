Junho: Space tem Fim de Semana Macabro com O Iluminado e franquias de terror

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A lógica do Space se confirma e aprofunda em junho. De segunda a sexta, o slot das 22h pertence inteiramente ao CSI Miami — 22 das 22 noites de semana do mês têm o detetive Horatio Caine no primetime, sem exceção. Nos fins de semana, o canal liberta a grade e entrega seis blocos temáticos distintos em seis fins de semana, cada um com uma franquia ou curadoria própria. O modelo funciona como um relógio: quem sabe o dia sabe o que está passando.

O primetime de segunda a sexta: Horatio Caine, semana inteira

Com 265 exibições no mês — praticamente o dobro em relação ao CSI original (322, mas distribuído em mais horários) —, o CSI Miami domina o slot das 22h com uma completude que não deixa margem para surpresas. As temporadas variam ao longo do mês, com episódios de 2005 a 2008, mantendo a sensação de variedade dentro da mesma série.

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A única exceção em todo o mês é a quarta-feira dia 24, quando o slot das 22h pertence ao CSI original (temporada 16) — uma única noite em que Horatio tira férias e Gil Grissom assume o lugar. A irregularidade reforça, por contraste, como o CSI Miami monopolizou o resto do mês.

O CSI original não some: ocupa as faixas das 19h–21h e a madrugada das 0h–3h, garantindo que a franquia esteja presente em praticamente todos os horários do canal.

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Fim de semana 1 (6–7/jun): Maratona Stallone

O Space encerra maio com Stallone — e abre junho da mesma forma. O sábado dia 6 entrega uma sequência impecável para os fãs do italiano das telas:

Top Gun (13h52) — Tom Cruise como aperitivo

(13h52) — Tom Cruise como aperitivo Fuga para a Vitória (13h53) — Stallone + Pelé + Michael Caine, futebol e Segunda Guerra

(13h53) — Stallone + Pelé + Michael Caine, futebol e Segunda Guerra Risco Total (Cliffhanger, 1993) — às 15h56

(Cliffhanger, 1993) — às 15h56 O Demolidor (Demolition Man, 1993) — Stallone vs. Wesley Snipes

(Demolition Man, 1993) — Stallone vs. Wesley Snipes Rambo: Programado para Matar (19h43)

(19h43) Rambo II: A Missão (21h20)

(21h20) Rambo III (23h) — fecha o sábado na madrugada

O domingo replica a lógica: Risco Total, Fuga para a Vitória, trilogia Rambo completa — e ainda O Demolidor e Condenação Brutal para fechar. São dois dias quase inteiramente dedicados a Sylvester Stallone, com Watchmen (Zack Snyder, 2009) e V de Vingança abrindo a segunda-feira seguinte como transição.

Fim de semana 2 (13–14/jun): Terror + Superman clássico + Equalizer

O sábado dia 13 combina terror e ação num bloco que vai do suspense ao horror:

A Freira 1 e 2 (17h27 e 19h27) — franquia Conjuring no pré-primetime

(17h27 e 19h27) — franquia Conjuring no pré-primetime A Morte do Demônio: A Ascensão (Evil Dead Rise, 2023) às 21h21

(Evil Dead Rise, 2023) às 21h21 O Protetor 2 (Equalizer 2, 23h) — Denzel Washington fecha a noite

O domingo dia 14 vira Dia do Superman clássico: Superman: O Filme (1978, Christopher Reeve e Marlon Brando) às 11h25, seguido de três filmes Seagal à tarde — Fúria Mortal, Em Terreno Selvagem, Ameaça Subterrânea e Nico: Acima da Lei —, antes do Equalizer 2 repetindo às 20h48 e Rogue: O Assassino (Jason Statham vs. Jet Li) encerrando na madrugada.

Fim de semana 3 (20–21/jun): DC e Conjuring no mesmo dia

O sábado dia 20 é o mais eclético do mês, combinando universo DC com terror sobrenatural:

Trilogia Invocação do Mal (das 9h27 às 15h39) — os três filmes em sequência

(das 9h27 às 15h39) — os três filmes em sequência Mulher-Maravilha e Mulher-Maravilha 1984 (15h39 e 18h05)

e (15h39 e 18h05) Aquaman 2 (20h44)

(20h44) Missão: Impossível — Nação Secreta (23h)

O domingo dia 21 complementa: Constantine, Um Ato de Coragem (Denzel Washington, 2002), San Andreas, segundo ciclo de Aquaman 2 e Mulher-Maravilha 1984 — e fecha com A Órfã (The Orphan, 2009) às 23h, uma virada de clima que funciona como gancho para o que vem na semana seguinte.

Fim de semana 4 (27–28/jun): Fim de Semana Macabro — o evento do mês

O destaque absoluto de junho é o bloco Fim de Semana Macabro nos dias 27 e 28, com a curadoria mais densa e coerente de terror da grade:

Sábado, 27/jun:

Burn (2019) — 12h34

Órfã 2: A Origem (2022) — 14h03

Premonição (2000, original) — 15h45

A Maldição da Chorona (2019) — 17h28

Maligno (Malignant, James Wan, 2021) — 20h50

O Exorcista (William Friedkin, 1973) — 20h50

(William Friedkin, 1973) — 20h50 O Iluminado (The Shining, Stanley Kubrick, 1980) — 23h ⭐

Domingo, 28/jun:

Blade: Trinity (2004) — 11h22

Jovens Bruxas: Nova Irmandade (2020) — 13h25

Premonição 5 (2011) — 15h07

Premonição (2000) — 16h45

Premonição 2 (2003) — 18h26

Premonição 3 (2006) — 19h59

Premonição 4 (2009) — 21h34

Premonição 5 (reprise) — 23h

O sábado é o mais cirúrgico dos dois: terminar com O Exorcista e O Iluminado em sequência — dois dos filmes de terror mais influentes da história do cinema — é uma curation que vai muito além do preenchimento de grade. O domingo entrega a franquia Premonição quase completa, do original ao quinto filme, numa maratona de mortes criativas que dura mais de dez horas.

Superman clássico aparece duas vezes — e antecipa o novo filme

Uma curiosidade editorial: a trilogia Superman de Christopher Reeve (1978–1987) aparece na grade em dois momentos distintos — domingo dia 14 (Superman: O Filme) e terça a sexta dias 16–19 (Superman, Superman II, III e IV em bloco matinal). O posicionamento, com o Superman de James Gunn (2025) em exibição simultânea no HBO, cria um diálogo involuntário entre o herói de 1978 e o reboot contemporâneo — útil para quem quer comparar as versões.

Cota nacional: Operação Fronteira Brasil avança pelas temporadas

O bloco Cota ANCINE mantém o formato de maio, com Operação Fronteira Brasil na faixa das 23h de segunda a quarta. Junho é particularmente interessante porque exibe episódios de quatro temporadas diferentes — 1ª, 2ª, 3ª e 4ª — em sequência ao longo da mesma semana, funcionando quase como uma retrospectiva da série nacional. O rótulo continua explícito na grade, sem disfarce.

O que a grade revela sobre o Space em junho

Comparado a maio, junho aprofunda e refina a mesma fórmula: CSI como coluna vertebral, fins de semana como eventos temáticos com identidade própria. A novidade estrutural é o slot Fim de Semana Macabro, que eleva o padrão da curadoria ao escalar Kubrick e Friedkin no mesmo sábado à noite — um nível de sofisticação incomum para um canal que passa a semana inteira com a mesma série policial no primetime.

É o Space operando na sua melhor versão: previsível durante a semana, surpreendente no fim de semana.

E você, vai encarar O Iluminado depois de O Exorcista numa mesma noite de sábado — ou isso já é terrorismo demais para uma só sessão?