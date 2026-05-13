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FAST: BandNews FM chega às Smart TVs da LG

Pioneirismo: BandNews FM é a primeira rádio a transmitir 24h ao vivo em Fast TV.

Por Além da Tela
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Em celebração aos seus 21 anos de trajetória, a BandNews FM anuncia um marco: a chegada ao LG Channels. A rede de notícias, que já possui uma presença consolidada em 11 capitais e cobertura em mais de 430 cidades, expande agora seu alcance para o universo das Smart TVs.

​Com a novidade, a emissora passa a estar disponível em mais 17 milhões de televisores da LG. O movimento coloca a BandNews FM como a primeira emissora de rádio a transmitir integralmente seu conteúdo do dial no formato FAST, de forma gratuita e ininterrupta.

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Saiba mais:

  • Data de Estreia: A partir do próximo dia 20 de maio.
  • Onde assistir: Canal 131 do LG Channels.
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