Zapping ganha canal infantil 24h que vai manter as crianças ocupadas

A plataforma de TV por streaming Zapping ampliou sua grade com a chegada do canal 85, dedicado integralmente à animação Leo & Lully. O canal funciona 24 horas por dia, exibindo episódios da série em rotação contínua — uma aposta clara no público infantil como diferencial competitivo.

O que é Leo & Lully?

A animação acompanha as aventuras de dois personagens em histórias voltadas para crianças em idade pré-escolar. O formato de canal linear 24h segue uma tendência já consolidada por concorrentes: oferecer conteúdo infantil ininterrupto funciona como uma espécie de “babá digital”, mantendo a audiência fidelizada por longos períodos.

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Estratégia de nicho

Para a Zapping, que opera no modelo de IPTV com foco em canais lineares, a adição reforça o apelo para famílias que buscam uma alternativa aos catálogos sob demanda de gigantes como Netflix e Disney+. Canais infantis dedicados tendem a ter alta retenção, já que o público mirim consome conteúdo por repetição — e os pais valorizam a previsibilidade de uma programação contínua e segura.

A inclusão do canal também sinaliza que a Zapping segue investindo em diversificação de grade, ainda que com títulos de menor projeção, apostando em volume e variedade para competir num mercado dominado por plataformas de catálogo.

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E você, usa algum canal infantil 24h para entreter as crianças em casa? Acha que esse formato ainda faz sentido na era do streaming sob demanda?