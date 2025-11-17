Viva a Noite aumenta audiência do SBT e garante a vice-liderança

O SBT tem motivos para celebrar. O programa de auditório “Viva a Noite”, comandado por Luis Ricardo, exibido na noite da última sexta-feira, dia 14 de novembro, registrou um excelente desempenho de audiência, garantindo boa performance nas principais praças do país e apresentando um crescimento significativo em seus números.

Destaques Nacionais e em São Paulo

Em nível nacional, o “Viva a Noite” impactou 6,2 milhões de pessoas e alcançou uma média de 2,7 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT).

Mais notável é o crescimento apresentado pela atração em comparação com as quatro sextas-feiras anteriores na mesma faixa horária:

PNT: +26% de crescimento na audiência. +11% no tempo médio visto. +13% no alcance médio.



Na Grande São Paulo, principal mercado do país, o programa registrou 3,5 pontos de audiência e permaneceu por 34 minutos na vice-liderança. Os números de crescimento em São Paulo também foram robustos:

Grande São Paulo: +19% de crescimento de audiência. +10% no tempo médio visto. +8% no alcance médio.



Vice-Liderança Consolidada em Capitais

O bom desempenho do programa não se limitou ao PNT e à Grande São Paulo, com o “Viva a Noite” conquistando a vice-liderança em praças de destaque pelo Brasil:

Fortaleza: 3,5 pontos, superando o concorrente que marcou 2,1.

Goiânia: 3,7 pontos, contra 3,1 da concorrência.

Curitiba: 4,1 pontos, à frente dos 3,2 registrados pelo terceiro colocado.

Os dados confirmam a força da atração e indicam uma tendência de crescimento do “Viva a Noite” na programação noturna do SBT.