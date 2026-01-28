Vídeos sexuais vazados são destaque em nova série da TV paga

- Publicidade -

O canal de TV por assinatura A&E estreia na próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 21h10, a série documental Segredos das Celebridades: Sex Tapes. A produção recém exibida nos EUA, mostra uma análise aprofundada de alguns dos casos que envolvem vídeos íntimos de celebridades mais infames da nossa época, incluindo aqueles com Pamela Anderson e Tommy Lee, Kim Kardashian, Colin Farrell, Farrah Abraham, Mimi Faust e outros

Ao longo de oito episódios, a produção revela a história por trás de cada vídeo e como esses momentos icônicos despertaram a obsessão do público, inflamaram a indignação cultural e transformaram a vida dos envolvidos.

As sex tapes das celebridades, além de escândalos explorados pelos tabloides, agora figuram como recortes de uma era que despertou o fascínio público e promoveu transformações na cultura pop. A exposição desses momentos extremamente íntimos não apenas redefiniu o cenário cultural, atravessando limites e gerando forte repercussão negativa, como também se tornou um ponto de virada nas vidas das pessoas envolvidas – impulsionando alguns à fama, enquanto arruinava a trajetória de outros. Com entrevistas exclusivas, segredos inéditos e detalhes chocantes, a série expõe o lado obscuro da cultura pop e examina a reação do público a escândalos, consentimento, sexismo, sexualidade, racismo e homofobia.

O episódio de estreia é O nascimento da sex tape. O mercado clandestino de vídeos sexuais se tornou popular quando os dois primeiros escândalos de vídeos sexuais de celebridades, protagonizados por Rob Lowe e Jayne Kennedy, causaram comoção pública e constrangimento privado.