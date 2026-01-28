Buscar
InícioTV Paga

Vídeos sexuais vazados são destaque em nova série da TV paga

Nova série explora os casos mais famosos envolvendo sex tapes de celebridades

Por Ricardo Marques
Tempo de leitura: 1 min.
- Publicidade -

O canal de TV por assinatura A&E estreia na próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 21h10, a série documental Segredos das Celebridades: Sex Tapes. A produção recém exibida nos EUA, mostra uma análise aprofundada de alguns dos casos que envolvem vídeos íntimos de celebridades mais infames da nossa época, incluindo aqueles com Pamela Anderson e Tommy Lee, Kim Kardashian, Colin Farrell, Farrah Abraham, Mimi Faust e outros

Ao longo de oito episódios, a produção revela a história por trás de cada vídeo e como esses momentos icônicos despertaram a obsessão do público, inflamaram a indignação cultural e transformaram a vida dos envolvidos.

WhatsApp

As sex tapes das celebridades, além de escândalos explorados pelos tabloides, agora figuram como recortes de uma era que despertou o fascínio público e promoveu transformações na cultura pop. A exposição desses momentos extremamente íntimos não apenas redefiniu o cenário cultural, atravessando limites e gerando forte repercussão negativa, como também se tornou um ponto de virada nas vidas das pessoas envolvidas – impulsionando alguns à fama, enquanto arruinava a trajetória de outros. Com entrevistas exclusivas, segredos inéditos e detalhes chocantes, a série expõe o lado obscuro da cultura pop e examina a reação do público a escândalos, consentimento, sexismo, sexualidade, racismo e homofobia.

O episódio de estreia é O nascimento da sex tape. O mercado clandestino de vídeos sexuais se tornou popular quando os dois primeiros escândalos de vídeos sexuais de celebridades, protagonizados por Rob Lowe e Jayne Kennedy, causaram comoção pública e constrangimento privado.

- Publicidade -

Leia também

0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários

Recente

- Publicidade -

Leia também