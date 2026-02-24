Universal TV estreia ‘(in)vulneráveis’ com foco na Enfermagem Brasileira

- Publicidade -

O gênero médico ganha um sotaque profundamente brasileiro e necessário em 2026. No dia 1º de março, às 22h, o Universal TV estreia a série original (in)vulneráveis. Composta por quatro episódios exibidos sempre aos domingos, a produção foge dos luxuosos hospitais privados das séries americanas para focar na rotina pulsante da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Chica Xavier, no Rio de Janeiro.

O grande diferencial de (in)vulneráveis é o seu olhar: aqui, os protagonistas não são os cirurgiões, mas os profissionais de enfermagem. A série busca dar luz à categoria que é a espinha dorsal do Sistema Único de Saúde (SUS). “A enfermagem é essa categoria de grande importância que vimos em letras garrafais durante a pandemia“, explica Renata Di Carmo, diretora-geral e roteirista da obra.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

O Embate de Gerações: Zezé Motta vs. Danni Suzuki

A trama gira em torno de Regina (Zezé Motta), a dedicada enfermeira-chefe que, mesmo com idade para se aposentar, resiste no cargo pela paixão ao cuidado com a população. Sua permanência, no entanto, é ameaçada pela Dra. Camila (Danni Suzuki), uma médica que busca modernizar os processos e pressiona o diretor da unidade, Dr. Daniel (Felipe Rocha), para substituir Regina por alguém mais jovem.

Do Reality para a Ficção

Um dos pontos mais curiosos dos bastidores é a origem de parte do elenco. As atrizes Simone Cerqueira, Jade de Axé e Júlia Tizumba, que interpretam as enfermeiras Lorena, Mercedes e Keyla, foram as grandes vencedoras do reality show No Jogo, exibido no ano passado pelo canal E! Entertainment. Elas superaram outras nove candidatas para conquistar os papéis, e a química desenvolvida na competição promete trazer um realismo extra às telas.

- Publicidade -

Com um elenco que ainda conta com Leandro Firmino (Cidade de Deus), a série é uma coprodução entre NBCUniversal e Jabuti Filmes. (in)vulneráveis promete ser mais do que um procedural médico; é um tributo àqueles que, mesmo vulneráveis pelas condições de trabalho, tornam-se invulneráveis para salvar vidas.