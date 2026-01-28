TV paga argentina humilha concorrência e ganha canais de notícias em 4K

- Publicidade -

Enquanto grandes redes de notícias globais ainda patinam na transição tecnológica, os vizinhos argentinos decidiram “chutar a porta” da inovação. Em um movimento coordenado na virada de ano, o Canal 26 e a TN (Todo Noticias) anunciaram o início das transmissões em qualidade 4K (Ultra HD), tornando-se os primeiros canais de notícias da América Latina a adotar este padrão de imagem para o segmento residencial.

O Canal 26 largou na frente no dia 31 de dezembro de 2025. A emissora, que mantém sua identidade integralmente argentina mas com visão global, agora faz parte de um grupo seletíssimo de meios informativos no mundo que transmitem em 4K. Para os brasileiros, a notícia é ainda melhor: o sinal em ultra resolução do Canal 26 pode ser acessado gratuitamente no Brasil através do YouTube, permitindo que o público local experimente um nível de nitidez e profundidade inédito no jornalismo ao vivo.

Além da Tela

Logo em seguida, no dia 1º de janeiro de 2026, foi a vez da TN (Todo Noticias), do grupo Artear, ativar seu sinal em ultra alta definição. A implementação foi confirmada por Eduardo Bayo, gerente técnico da empresa, e chega inicialmente aos lares argentinos via rede Personal-Flow. O movimento da TN reforça a corrida tecnológica em Buenos Aires, elevando o padrão de produção audiovisual, cenografia e realismo das transmissões informativas.

A transição para o 4K não é apenas uma “maquiagem” visual, mas sim uma renovação completa de arquitetura digital e equipamentos de estúdio. Segundo a direção do Canal 26, “apostar no 4K é apostar em uma forma de informar mais clara, próxima e competitiva“. A tecnologia permite uma imersão maior do telespectador, algo que as emissoras de notícias brasileiras ainda tratam como um futuro distante devido aos custos de infraestrutura.

Este salto tecnológico coloca a televisão argentina em uma posição de destaque no mercado internacional, competindo diretamente com grandes players europeus e americanos.

Para o público do Além da Tela apaixonado por tecnologia, a dica é clara: basta conectar sua Smart TV ao aplicativo do YouTube e buscar pelo sinal do Canal 26 para ver como o futuro das notícias já chegou — e ele é extremamente nítido.