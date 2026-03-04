TV Gazeta também traz novidades na programação do fim de semana

- Publicidade -

A TV Gazeta, que passou por uma reformulação neste mês de Março, traz novidades também em sua programação de fim de semana, nas tardes de sábado e domingo. As mudanças incluem um compacto do programa “Mulheres” e a transmissão de provas do campeonato TCR South America, uma das competições de automobilismo que mais cresce na América do Sul.

A partir de agora, os sábados da emissora passam a contar com “O Melhor do Mulheres”, exibido das 12h às 16h. A atração apresenta um compacto com os principais momentos da semana do programa, reunindo entrevistas, receitas, dicas e quadros que marcaram as edições exibidas de segunda a sexta.

O programa “Mulheres” ganhou recentemente uma nova fase com a apresentação da jornalista Glória Vanique, que assumiu o comando da atração tradicional da emissora paulista.

Automobilismo ganha espaço na Gazeta

Outra novidade da grade é a chegada do TCR South America, campeonato internacional de automobilismo que reúne equipes e pilotos de diversos países da região.

A transmissão será dividida entre TV aberta e plataformas digitais da emissora no YouTube:

Sábado, 7 de Março

Classificação (Qualy) – 16h

Transmissão no YouTube da TV Gazeta e no YouTube do Gazeta Esportiva

Domingo, 8 de Março

Corrida 1 – 9h

Transmissão no YouTube da TV Gazeta e no YouTube do Gazeta Esportiva

Corrida 2 – 13h

Transmissão na TV Gazeta