TV Gazeta de cara nova: Emissora estreia nova identidade e programação

A partir desta segunda-feira, 2 de março, quem sintoniza na TV Gazeta percebeu algo diferente logo no canto da tela. A emissora paulista lançou oficialmente sua nova identidade visual, apresentando um logotipo modernizado que marca o início de uma nova fase na sua história.

A mudança estética chega acompanhada de uma grade de programação reestruturada, com foco em fortalecer o jornalismo ao vivo e renovar os tradicionais programas da casa.

As Tardes da Gazeta: Fofoca e Tradição

A grande novidade na grade vespertina é a distribuição dos horários. O jornalismo ganha força com o Gazeta News abrindo as tardes às 13h. Logo em seguida, o entretenimento assume o controle com o Fofoca Aí, trazendo as últimas notícias do mundo das celebridades em um formato dinâmico.

A grande estrela do dia é a jornalista Gloria Vanique. Após passagens marcantes pela Globo e CNN Brasil, ela assume o comando do icônico programa “Mulheres”, substituindo a antiga apresentação com a missão de trazer leveza e credibilidade para as tardes da emissora no horário das 15h30.

Confira a Nova Grade de Programação (Segunda a Sexta)

Horário Programa Gênero 13h00 Gazeta News Jornalismo 14h00 Fofoca Aí Variedades / Fofoca 15h30 Mulheres Feminino / Variedades 17h45 Gazeta News Jornalismo (2ª Edição) 18h00 Gazeta Esportiva Esportes 19h00 Jornal da Gazeta Jornalismo